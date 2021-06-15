萬元孩童防疫補貼今開放網路申請　18日起3銀ATM也可領現

我是廣告 請繼續往下閱讀
由於初期申請人數眾多，為利民眾快速完成登錄，首3天6月15日至17日僅受理登錄作業，民眾可於6月18日中午12時以後，至所屬金融機構的網路銀行、行動銀行或申領登記網站確認入帳結果；自6月18日後登錄申請者，將於次一營業日入帳，免出門即可申領最安心。
至於選擇「ATM領取現鈔」者，自6月18日零時起至9月30日，可至中國信託、國泰世華或台新等銀行廣設於統一超商、全家、萊爾富、全聯、好市多及台北捷運等民眾經常出入與消費場所，逾1.4萬台ATM，使用孩童父母或監護人持有的指定金融機構（計373家）「金融卡」，並輸入孩童健保卡號、同一父母或監護人ID後進行身分核驗，領取現金1萬元，方便又快速。另有關0至2歲多數嬰幼兒的補貼款項，已由衛生福利部直接發放，如有疑問可透過1957專線洽詢。
考量各級學校停課、托嬰中心及居家托育服務停托，不少家長必須請假照顧幼童，在行政院及主管機關的指導之下，財金公司緊急協調全體金融機構協助與配合，調度資源、擴充系統及設備，結合金融體系資源簡化民眾申請及領取流程，於2周內完成登錄、資格核驗、撥款入帳等跨行系統平台建置；中國信託、國泰世華與台新等3大ATM設機銀行，也特別緊急動員配合修改ATM系統，提供1萬4千餘台ATM，參與孩童家庭防疫補貼金提領服務。
為全力支持國人齊心抗疫，全體金融機構攜手通力合作，無論民眾是採「網路申請直接入帳」或是「ATM領取現鈔」，通通「免手續費」。財金公司也提醒，為減少民眾外出風險，可透過便利的網路方式線上申辦。
此外，6月15日為申請第一天，網路流量將會最高，財金公司已準備系統因應，自動啟動排隊機制，請家長耐心等待，如暫時沒有急迫需求，建議可過幾天再申請，依據政府規定於9月30日前皆可申請，領取權益不受影響。如採ATM提領方式，為避免群聚風險，建議民眾可就近選擇ATM，並避開尖峰時段（每日11:00～14:00及17:00～20:00），以免除排隊等候的時間。民眾如有疑問，可至教育部因應COVID-19防疫紓困振興專區查詢，或電洽教育部紓困專線0809-098001（免付費專線）或02-7752-3766，由專人予以說明。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。