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南市高齡長者安排接送及到宅施打疫苗 服務長輩足安心

▲百歲人瑞黃老先生由復康巴士接送至衛生所注射疫苗（圖／台南市政府提供）
▲百歲人瑞黃老先生由復康巴士接送至衛生所注射疫苗（圖／台南市政府提供）

記者林怡孜/台南報導

2021-06-15 11:59:27

台南市自今(15)日起至20日針對首波高齡長者施打AZ疫苗，對象包括85歲以上、75歲以上且具原住民身分、75歲以上持重大傷病卡長者。目前已開設30家衛生所、107家診所及13家醫院，共計150個疫苗施打點，預計今日全市可施打8000人。對於行動不便或臥病在床的長者更提供安心接送、到宅服務。上午開始各區診所及衛生所即開始有長輩陸續抵達接種，台南市政府衛生局及各區公所也派員在現場協助安排疫苗施打，現場秩序良好，許多陪同的家屬都表示，能夠讓家中長輩打到疫苗，感到心安。

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黃偉哲表示，台南市採取不用預約，由區公所、里幹事主動通知符合施打資格的長者於指定時間、地點就近施打疫苗，並提供安心接送或到宅施打服務，讓長者都打得到疫苗，請長輩鄉親們放心。上午有某些區里回報，部分施打點等待施打疫苗的人數較多，為了避免長輩在戶外等待曝曬，區公所將增設帳篷。民眾可先打電話到診所了解排隊狀況，以分散人流。

七股區長顏文穗今日上午代表市長黃偉哲到七股衛生所關心101歲人瑞長者黃金從施打疫苗，黃金從午由市府安排復康巴士至家中接送至七股衛生所，經報到量體溫、酒精消毒、掛號及衛生所主任醫師陳繼進評估後，順利完成施打疫苗，接種後30分鐘觀察無問題後再返家。顏文穗表示七股區85歲以上長者共919位，其中百歲人瑞有13位，經公所詢問施打意願，共有420位長者同意施打疫苗，預計於今日起至17日施打完畢。

▲高齡長者於衛生所等待施打疫苗（圖／台南市政府提供）
▲高齡長者於衛生所等待施打疫苗（圖／台南市政府提供）
 

民政局日前已針對第一波列冊施打AZ疫苗的長者，由里幹事或里長個別發送接種通知單，提供疫苗施打時間與地點，並提醒長者攜帶身分證、健保卡雙證件就近施打疫苗。如有符合施打資格但行動不便的長者，可向區公所登記，區公所里鄰系統將利用長照車、復康巴士或由區公所、里長、里辦公處協助載送等方式，提供安心接送施打疫苗服務。若是臥病在床的長者，可先向公所登記，由衛生所媒合診所提供到宅服務。

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您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
85.5%14.5%
2021-06-11-2021-06-15

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
22.05%77.95%
2021-06-11-2021-06-15
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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