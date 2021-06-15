高雄長輩打疫苗有音樂演奏聽　網喊：太速西

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高雄市87歲以上的長者在6月15至17日，陸續通知到全市126個接種站接種疫苗，今日56個接種站上午起也出現長輩到場施打疫苗的人潮，而熱血計程車也在一早就出動載送長者到接種站，衛生局指出，全市87歲以上長輩約有31,000人預估今日約可施打8,000人至10,000人，高雄市長陳其邁上午也陸續到田寮進天宮、巨蛋接種站等站視察長輩接種情形，副市長及局處首長們也到各接種站視察。
而高雄舊縣區的美濃疫苗施打狀況，客委會主委楊瑞霞表示，區公所及美濃區分駐所一早就來協助早到的長者，里長也隨康復巴士接送行動不便長者，現場由兩組醫護團隊分行施打，各分區動線規劃清楚，目前現場順利進行。
而在最大的高雄巨蛋疫苗接種站中，現場竟然還有演奏家在現場演奏好聽的音樂，高雄市副市長史哲指出，疫苗接種計劃公佈後，兩位高雄在地的音樂家，從法國深造回來的方圓之間樂團蔡世宏團長，以及從德國學成、演奏經驗遍佈世界最後落腳高雄市交響樂團的小提琴家蔡宗言老師，兩位都非常想為上千位長者與醫護人員盡份心力，希望透過美好樂音、長輩耳熟能詳的歌謠，來輕撫這段時日來因為疫情而緊繃的人心，也為第一線熱血支援的醫護人員們加油打氣、更感謝他們的勇敢與付出。
高雄市文化局表示，這場特殊的音樂演出是6月15日和16日在高雄巨蛋疫苗接種站的期間限定演出，分別在兩日的上午10點、下午3點演出一小時，文化局接受到藝文界的心意即刻與衛生局多次協調確認，決定以維持充分安全社交距離及嚴格的防疫措施為前提，選擇場地最大的高雄巨蛋疫苗接種站做為演出場地，也是高雄百工百業、齊心防疫、相互支持的寫照。
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