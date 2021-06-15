高雄長輩打疫苗有音樂演奏聽　網喊：太速西

高雄社區長輩今（15）日開始施打COVID-19疫苗，

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▲高雄市長陳其邁今（15）日上午到高雄巨蛋疫苗接種站視察長輩的接種情形。（圖／高雄市政府提供）

× ▲高雄市長陳其邁今（15）日上午到高雄巨蛋疫苗接種站視察長輩的接種情形。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市長陳其邁到高雄巨蛋疫苗接種站替長輩和醫護們打氣。（圖／高雄市政府提供）

× ▲高雄市長陳其邁到高雄巨蛋疫苗接種站替長輩和醫護們打氣。（圖／高雄市政府提供）

高雄市87歲以上的長者在6月15至17日，陸續通知到全市126個接種站接種疫苗，今日56個接種站上午起也出現長輩到場施打疫苗的人潮，而熱血計程車也在一早就出動載送長者到接種站，衛生局指出，全市87歲以上長輩約有31,000人預估今日約可施打8,000人至10,000人，高雄市長陳其邁上午也陸續到田寮進天宮、巨蛋接種站等站視察長輩接種情形，副市長及局處首長們也到各接種站視察。

▲高雄的熱血計程車在一早就出動載送長者到接種站施打疫苗。（圖／高雄市政府提供）

× ▲高雄的熱血計程車在一早就出動載送長者到接種站施打疫苗。（圖／高雄市政府提供）

而高雄舊縣區的美濃疫苗施打狀況，客委會主委楊瑞霞表示，區公所及美濃區分駐所一早就來協助早到的長者，里長也隨康復巴士接送行動不便長者，現場由兩組醫護團隊分行施打，各分區動線規劃清楚，目前現場順利進行。

▲田寮進天宮接種站，長輩坐在位置上施打疫苗。（圖／高雄市政府提供）

× ▲田寮進天宮接種站，長輩坐在位置上施打疫苗。（圖／高雄市政府提供）

而在

最

高雄市副市長史哲指出，疫苗接種計劃公佈後，兩位高雄在地的音樂家，從法國深造回來的方圓之間樂團蔡世宏團長，以及從德國學成、演奏經驗遍佈世界最後落腳高雄市交響樂團的小提琴家蔡宗言老師，兩位都非常想為上千位長者與醫護人員盡份心力，希望透過美好樂音、長輩耳熟能詳的歌謠，來輕撫這段時日來因為疫情而緊繃的人心，也為第一線熱血支援的醫護人員們加油打氣、更感謝他們的勇敢與付出。

▲小港高中活動中心長輩疫苗施打現況。（圖／高雄市政府提供）

× ▲小港高中活動中心長輩疫苗施打現況。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄巨蛋疫苗接種站現場秩序良好，施打方式亦借鏡日本宇美町式打法，讓長者先就定位，由醫護人員逐一施打。（圖／高雄市政府提供）

× ▲高雄巨蛋疫苗接種站現場秩序良好，施打方式亦借鏡日本宇美町式打法，讓長者先就定位，由醫護人員逐一施打。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄長輩施打疫苗還有音樂聽，讓網友直呼「太速西（舒適）了吧」。（圖／高雄市政府提供）