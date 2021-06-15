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高雄長輩打疫苗有音樂演奏聽　網喊：太速西

▲高雄巨蛋疫苗接種站，還有演奏家現場演奏，讓現場醫護、民眾一起在療癒的音樂聲中放鬆心情。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄巨蛋疫苗接種站，還有演奏家現場演奏，讓現場醫護、民眾一起在療癒的音樂聲中放鬆心情。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-06-15 12:09:35｜2021-06-15 12:30:32

高雄社區長輩今（15）日開始施打COVID-19疫苗，首波施打對象87歲以上的長者，今日上午起陸續到全市的接種站進行疫苗接種，而為舒緩疫情間的緊張氣氛，在最大的高雄巨蛋疫苗接種站中，還有演奏家現場演奏出大家耳熟能詳的精選曲目，希望現場醫護、民眾一起在療癒的音樂聲中放鬆心情，讓網友直喊「太速西（舒適）了吧！」

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▲高雄市長陳其邁今（15）日上午到高雄巨蛋疫苗接種站視察長輩的接種情形。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁今（15）日上午到高雄巨蛋疫苗接種站視察長輩的接種情形。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁到高雄巨蛋疫苗接種站替長輩和醫護們打氣。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁到高雄巨蛋疫苗接種站替長輩和醫護們打氣。（圖／高雄市政府提供）
高雄市87歲以上的長者在6月15至17日，陸續通知到全市126個接種站接種疫苗，今日56個接種站上午起也出現長輩到場施打疫苗的人潮，而熱血計程車也在一早就出動載送長者到接種站，衛生局指出，全市87歲以上長輩約有31,000人預估今日約可施打8,000人至10,000人，高雄市長陳其邁上午也陸續到田寮進天宮、巨蛋接種站等站視察長輩接種情形，副市長及局處首長們也到各接種站視察。

▲高雄的熱血計程車在一早就出動載送長者到接種站施打疫苗。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄的熱血計程車在一早就出動載送長者到接種站施打疫苗。（圖／高雄市政府提供）
而高雄舊縣區的美濃疫苗施打狀況，客委會主委楊瑞霞表示，區公所及美濃區分駐所一早就來協助早到的長者，里長也隨康復巴士接送行動不便長者，現場由兩組醫護團隊分行施打，各分區動線規劃清楚，目前現場順利進行。

▲田寮進天宮接種站，長輩坐在位置上施打疫苗。（圖／高雄市政府提供）
▲田寮進天宮接種站，長輩坐在位置上施打疫苗。（圖／高雄市政府提供）
而在大的高雄巨蛋疫苗接種站中，現場竟然還有演奏家在現場演奏好聽的音樂，高雄市副市長史哲指出，疫苗接種計劃公佈後，兩位高雄在地的音樂家，從法國深造回來的方圓之間樂團蔡世宏團長，以及從德國學成、演奏經驗遍佈世界最後落腳高雄市交響樂團的小提琴家蔡宗言老師，兩位都非常想為上千位長者與醫護人員盡份心力，希望透過美好樂音、長輩耳熟能詳的歌謠，來輕撫這段時日來因為疫情而緊繃的人心，也為第一線熱血支援的醫護人員們加油打氣、更感謝他們的勇敢與付出。

▲小港高中活動中心長輩疫苗施打現況。（圖／高雄市政府提供）
▲小港高中活動中心長輩疫苗施打現況。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄巨蛋疫苗接種站。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄巨蛋疫苗接種站現場秩序良好，施打方式亦借鏡日本宇美町式打法，讓長者先就定位，由醫護人員逐一施打。（圖／高雄市政府提供）
高雄市文化局表示，這場特殊的音樂演出是6月15日和16日在高雄巨蛋疫苗接種站的期間限定演出，分別在兩日的上午10點、下午3點演出一小時，文化局接受到藝文界的心意即刻與衛生局多次協調確認，決定以維持充分安全社交距離及嚴格的防疫措施為前提，選擇場地最大的高雄巨蛋疫苗接種站做為演出場地，也是高雄百工百業、齊心防疫、相互支持的寫照。

▲高雄長輩施打疫苗還有音樂聽，讓網友直呼「太速西（舒適）了吧」。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄長輩施打疫苗還有音樂聽，讓網友直呼「太速西（舒適）了吧」。（圖／高雄市政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
85.5%14.5%
2021-06-11-2021-06-15

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
22.05%77.95%
2021-06-11-2021-06-15
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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