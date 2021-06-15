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南北百里同步施打疫苗　屏東模式貼心服務長輩安心接種

▲屏東縣立體育館場內分成六區，每區有33位長者，協助他們坐定之後，就不再移動，由醫護人員移動逐一為長輩施打疫苗過程流暢。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.15）
▲屏東縣立體育館場內分成六區，每區有33位長者，協助他們坐定之後，就不再移動，由醫護人員移動逐一為長輩施打疫苗過程流暢。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.15）

記者黃正忠／屏東報導

2021-06-15 12:22:51

屏東縣15日啟動大規模疫苗施打，全縣48處注射站從海拔超過1000公尺的霧台鄉到國境最南端恆春半島、離島琉球鄉，南北百里同步開打，由於第一階段施打對象多數為85歲以上長者，縣府團隊傾全力規劃「屏東模式」貼心服務，即「長者不動、醫護人員移動」，過程快速，讓長者非常安心。針對受矚目的長者部分，首日預計可完成4053位長者疫苗注射。

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▲「屏東模式」貼心服務，即「長者不動、醫護人員移動」，縣長潘孟安視察85歲以上長輩接種施打情形。（圖／屏東縣政府提供,
▲「屏東模式」貼心服務，即「長者不動、醫護人員移動」，縣長潘孟安視察85歲以上長輩接種施打情形。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.15）
縣長潘孟安一早至全縣最大速打站─屏東縣立體育館視察施打情形，屏東縣立體育館施打對象主要是屏東市，預計15日至17日為3278位85歲以上長輩接種。

體育館場內分成六區，每區有33位長者，協助他們坐定之後，就不再移動，由於多數長輩有慢性病，醫護人員先進行相關衛教，說明施打疫苗注意事項，在身體狀況評估後，由醫護人員移動逐一為長輩施打疫苗，在原地觀察15分鐘，沒有異常再離開，過程流暢。

屏東縣南北長達1百多公里，此次全縣規劃48處注射站，同步開打其實並不容易，尤其屏東醫療資源不足，人力、設備等，先期部署作業非常重要。潘孟安指出，在確認日本捐贈124萬劑疫苗將分送各縣市後，縣府就已展開相關規劃，從施打地點、對象、人力、協力醫療院所等都做好準備，中大型施打站也已經備妥，依疫苗的撥補數量逐步開放。

▲縣長潘孟安與高雄榮總醫院院長林曜祥，一同視察全縣最大速打站屏東縣立體育館現場施打情形。（圖／屏東縣政府提供,
▲縣長潘孟安與高雄榮總醫院院長林曜祥，一同視察全縣最大速打站屏東縣立體育館現場施打情形。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.15）
縣府並考量長輩行動不便或身障、獨居等問題，快速整合長照專車、小黃公車、復康巴士推出免費接送服務，截至6月14日17時止，預約搭乘人數共計365人，其中復康巴士120人、長照專車59人、小黃公車預約人數87人、原鄉幸福巴士98人、琉球鄉有巴士1人。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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