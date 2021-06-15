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紓困預算拚18日通過　藍：放棄協商冷凍期綠將予取予求

▲立法院預計本週處理紓困特別預算案，國民黨團總召費鴻泰今（15）日表示，若放棄協商冷凍期，民進黨就可予取予求，在野黨將完全沒有替人民發聲的空間。（圖／國民黨團提供）
▲立法院預計本週處理紓困特別預算案，國民黨團總召費鴻泰今（15）日表示，若放棄協商冷凍期，民進黨就可予取予求，在野黨將完全沒有替人民發聲的空間。（圖／國民黨團提供）

記者余祥／台北報導

2021-06-15 12:30:28｜2021-06-15 12:45:55

立法院預計本週處理紓困特別預算案，但國民黨團未同意放棄協商冷凍期，紓困特別預算案能否在18日三讀通過，仍有變數。民進黨立法院黨團總召柯建銘今（15）日在臉書發文呼籲，距離6月18日，本次臨時會結束的日期，只剩下三天的時間，希望全立法院不分朝野黨派，可以聞聲救苦，順利的讓紓困預算可以在本次臨時會三讀通過，方為蒼生之福；國民黨團總召費鴻泰表示，若放棄協商冷凍期，民進黨就可予取予求，在野黨將完全沒有替人民發聲的空間。

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費鴻泰表示，法案、預算的協商期是在立法院的規則中，民進黨團在一開始朝野協商時，就要在野黨放棄協商權、復議權，如果當時簽了，民進黨就可以予取予求，在野黨將完全沒有替人民發聲的空間。

費鴻泰指出，民進黨只有黨意沒有民意，死了這麼多人，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中是被迫，很不甘願的道歉。費鴻泰也向柯建銘喊話，「如果心中還有人民，腦袋中就不該這樣想」。

鄭麗文表示，台灣連基本醫材藥品都嚴重不足，必須緊急大量補足，而政府的採買效率、能量，卻連藝人都不如。國民黨團將在這次臨時會提出主決議，要求政府在最短時間內，大量補足救命醫材及藥品。

針對疫苗，國民黨團也將提出主決議，要求重新檢討國產疫苗採購價，也要求國產疫苗必須取得國際認證。政府必須等國產疫苗循程序完成三期臨床期中報告後，並取得合格保護力數據，獲得國際認證後，才可提供給民眾接種。

鄭麗文也指出，國家錯誤政策造成嚴重的死亡，國家必須付出責任，國民黨團也將提出主決議，要求行政院立即成立「新冠肺炎傷亡國賠專責小組」，並且全民普發新台幣1萬元現金紓困，同時暫緩實施夏季電價。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-06-11-2021-06-15

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
22.05%77.95%
2021-06-11-2021-06-15
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