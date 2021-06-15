越南醫院53人打AZ仍確診 衛生部：疫苗仍是重要抗疫工具
越南近日與台灣一樣爆發新冠本土疫情，疫苗成為最急需的抗疫物資。不過有關各款疫苗的效力及副作用等，醫界尚在研究中，越南近日就有醫院傳出53名完整接種過阿斯特捷利康(AZ疫苗)的員工，仍然確診新冠肺炎的事件，不過他們體內的病毒載量都相對低，也可能與疫苗發揮效力所需時間長短有關。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-15 12:33:34｜2021-06-15 12:34:32
根據越南衛生部新聞稿，胡志明市熱帶疾病醫院院長Nguyen Van Vinh Chau透露，截至13日為止，該間醫院已有53名員工確診，所有病例都接種了2劑全劑量的AZ疫苗，不過在這53人當中，只有1人有輕微病徵，其餘52例均無症狀，病毒載量也都不高。
報導指出，即便是目前最好的2種疫苗，輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)，也無法提供100%的保護力，而目前市面上的新冠疫苗，保護力約在75％至95％不等，假設有100人接種疫苗，仍有5至25人可能被感染；此外，接種者的身體也需要時間產生足夠的抗體，一般認為在完成2劑疫苗接種後，至少需要4週時間，才能發揮完整效力。
新聞稿也提到，疫苗不良事件的發生率肯定是存在的，但並不高，甚至遠低於因感染新冠肺炎而死亡的風險，從美國、英國、以色列等國家的例子也能證明，逃避大流行唯一的途徑，就是盡快大規模接種疫苗；同時，施打疫苗加上其他防疫措施，也能有效避免重症，建議民眾不要對疫苗效力做出任何主觀臆斷。
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