日本捐疫苗助東協5國　日外相：商討台灣第2輪追加行動

日本先前捐贈台灣124萬劑AZ疫苗（AstraZeneca），為台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情帶來及時雨，日本外務大臣茂木敏充15日證實，7月起也會陸續提供疫苗給印尼、泰國等國家，並商討對台灣追加提供疫苗。





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根據《朝日新聞》等日本媒體報導，茂木敏充在15日的內閣會議中，發表繼台灣之後，將要援助越南約100萬劑疫苗的訊息，免費提供給越南的疫苗，與台灣相同是AZ疫苗。預計16日就會送地越南。外務省表示，越南受到變種病毒影響，感染持續擴大，部分地方政府更實施封城抗疫，因此提供疫苗的速度也相當重要。但若是經由全球疫苗取得機制（COVAX）捐贈疫苗相當耗時，「對於疫情嚴重的國家更要重視速度」，因此決定直接以日本的名義進行捐贈，未來對其他國家也會採取同樣的方式。





除此之外，日本在6月初無償提供台灣124萬劑AZ疫苗，茂木敏充表示，也將會商討針對台灣以及越南進行第2輪疫苗援助行動。





茂木敏充進一步指出，將會在7月上旬陸續向東南亞國協（ASEAN）成員國印尼、泰國、菲律賓、馬來西亞等國提供疫苗。茂木敏充表示，提供給ASEAN疫苗是因為考量到ASEAN與日本的關係極為重要，為了實現日本所提倡的「自由開放的印太地區」，這些國家更是極為重要的角色。





《產經新聞》指出，中國捐贈其他國家國產疫苗，試圖在東南亞試圖擴大影響力，而日本也進行「疫苗外交」與中國抗衡。



