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日本捐疫苗助東協5國　日外相：商討台灣第2輪追加行動

▲日本外務大臣茂木敏充證實正在商討對台灣追加提供疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本外務大臣茂木敏充證實正在商討對台灣追加提供疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-06-15 12:48:36｜2021-06-15 12:48:56

日本先前捐贈台灣124萬劑AZ疫苗（AstraZeneca），為台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情帶來及時雨，日本外務大臣茂木敏充15日證實，7月起也會陸續提供疫苗給印尼、泰國等國家，並商討對台灣追加提供疫苗。

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根據《朝日新聞》等日本媒體報導，茂木敏充在15日的內閣會議中，發表繼台灣之後，將要援助越南約100萬劑疫苗的訊息，免費提供給越南的疫苗，與台灣相同是AZ疫苗。預計16日就會送地越南。外務省表示，越南受到變種病毒影響，感染持續擴大，部分地方政府更實施封城抗疫，因此提供疫苗的速度也相當重要。但若是經由全球疫苗取得機制（COVAX）捐贈疫苗相當耗時，「對於疫情嚴重的國家更要重視速度」，因此決定直接以日本的名義進行捐贈，未來對其他國家也會採取同樣的方式。

除此之外，日本在6月初無償提供台灣124萬劑AZ疫苗，茂木敏充表示，也將會商討針對台灣以及越南進行第2輪疫苗援助行動。

茂木敏充進一步指出，將會在7月上旬陸續向東南亞國協（ASEAN）成員國印尼、泰國、菲律賓、馬來西亞等國提供疫苗。茂木敏充表示，提供給ASEAN疫苗是因為考量到ASEAN與日本的關係極為重要，為了實現日本所提倡的「自由開放的印太地區」，這些國家更是極為重要的角色。

《產經新聞》指出，中國捐贈其他國家國產疫苗，試圖在東南亞試圖擴大影響力，而日本也進行「疫苗外交」與中國抗衡。

▲日本政府贈與台灣的124萬劑AZ疫苗抵達。（圖/翻攝謝長廷臉書）
▲日本在6月初無償提供台灣124萬劑AZ疫苗。（圖/翻攝謝長廷臉書）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-06-11-2021-06-15

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
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