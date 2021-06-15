COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

NBA／Morris找回手感！快艇三將轟85分　2連勝扳平戰局

▲Marcus Morris投進三分球。（圖／美聯社／達志影像）
▲Marcus Morris投進三分球。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-06-15 13:07:32

洛杉磯快艇今(15)日在主場拿下重要一勝，靠著Kawhi Leonard、Paul George以及Marcus Morris三人聯手拿到85分，終場他們以118:104拿下比賽，系列賽扳成2:2平手。

我是廣告 請繼續往下閱讀
快艇上一場贏球之後士氣大振，這場比賽開賽打了一波18:6的攻勢，爵士才打6分鐘多就已發生4次失誤，之後Leonard三分跳投命中、又製造了一次犯規罰球全進，快艇單節6顆三分球，取得17分領先。

次節快艇進攻依舊行雲流水，George一次精彩的灌籃「三分打」，讓主場軍打出21:9的小高潮，領先到29分；雖然Mitchell該節砍下18分，不過Marcus Morris這一場找回他上一輪G7的手感，前兩節三分5投全中，攻下22分全場最高，帶領隊取得68:44領先。

易籃再戰後，爵士果然展開猛烈反撲，不到3分鐘就打出15:5的反擊，迅速縮小分差，但在這之後快艇止住失血，並且在該節末又打了7:0的小高潮，依舊握有21分的領先。

末節快艇打出一波7:2的攻勢，一度領先到26分，但在這之後他們在5分半鐘內僅得到4分，爵士趁機追到只勝13分差。Leonard在最後時刻似乎身體不適因此坐在板凳上，不過他的隊友還是穩住了局勢，拿下這一場勝利。

快艇今天三節沒打完就已經有3人得分破20分，快攻得分以12:0領先，Leonard這場19投9中，攻得31分，George得到31分、9籃板、4助攻，Morris投進5顆三分球，斬獲24分。

爵士方面，Mitchell一枝獨秀，26投9中砍下37分，但命中率顯然不若前幾場來得高效，Joe Ingle投進5顆三分球得到19分，Bojan Bogdanovic得到18分。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
85.52%14.48%
2021-06-11-2021-06-15

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
22%78%
2021-06-11-2021-06-15
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
即時
推薦閱讀