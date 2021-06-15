NBA／Morris找回手感！快艇三將轟85分　2連勝扳平戰局

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次節快艇進攻依舊行雲流水，George一次精彩的灌籃「三分打」，讓主場軍打出21:9的小高潮，領先到29分；雖然Mitchell該節砍下18分，不過Marcus Morris這一場找回他上一輪G7的手感，前兩節三分5投全中，攻下22分全場最高，帶領隊取得68:44領先。
易籃再戰後，爵士果然展開猛烈反撲，不到3分鐘就打出15:5的反擊，迅速縮小分差，但在這之後快艇止住失血，並且在該節末又打了7:0的小高潮，依舊握有21分的領先。
末節快艇打出一波7:2的攻勢，一度領先到26分，但在這之後他們在5分半鐘內僅得到4分，爵士趁機追到只勝13分差。Leonard在最後時刻似乎身體不適因此坐在板凳上，不過他的隊友還是穩住了局勢，拿下這一場勝利。
快艇今天三節沒打完就已經有3人得分破20分，快攻得分以12:0領先，Leonard這場19投9中，攻得31分，George得到31分、9籃板、4助攻，Morris投進5顆三分球，斬獲24分。
爵士方面，Mitchell一枝獨秀，26投9中砍下37分，但命中率顯然不若前幾場來得高效，Joe Ingle投進5顆三分球得到19分，Bojan Bogdanovic得到18分。