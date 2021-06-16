第二批7.3萬劑莫德納18日起配送　開放1至3類對象接種

中央流行疫情指揮中心今(16)日表示，將於6月18日起，配送第二批莫德納(Moderna) COVID-19疫苗73,200劑，同時開放第一類至第三類對象接種，請獲配合約醫療院所開啟預約掛號服務，提供上述對象預約接種，提升群體免疫力。





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指揮中心說明，莫德納(Moderna) COVID-19疫苗已於6月9日起陸續提供第一類醫事及非醫事人員接種，截至昨(15)日累計接種3萬7,505人。為儘速提升第二類及第三類對象免疫保護力，將於6月18日起進行第二次配送，同時開放至第三類對象接種。本次疫苗配送量是以各縣市符合第一類至第三類對象中，尚未接種人數接種率４成核估，同時考量疫情風險程度，高風險縣市（臺北市、新北市）分配數量係以尚未接種人數接種率達5成以上計算，總計配送63,200劑。





指揮中心表示，另10,000劑疫苗提供交通部認定之第二類及第三類對象所需疫苗量，其中分配給國籍航空機組員5,000劑，含長榮、立榮、華航、華信、台灣虎航、星宇及飛特立等7家公司的駕駛員、空服員與隨機維修員等；另外5,000劑分配給民航航空第一線人員，含桃園機場及相關廠商、民航局、航空站、航管人員、飛機維修、倉儲、地勤及空廚等人員。





指揮中心提醒，為確保疫苗接種安全，建議先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應之民眾，接種後請於接種處或附近留觀至少30分鐘，一般民眾則建議至少留觀15分鐘，並自我密切觀察15分鐘，以利即時處置該類急性過敏反應。另，依據各國疫苗上市後安全性監測，曾有報告極少數年輕族群在接種mRNA 疫苗後發生心肌炎等的不良反應事件，大多發生在接種後數天內，指揮中心特別提醒民眾，接種mRNA 疫苗後，應注意如出現胸痛、喘或心悸等症狀，請立即就醫並說明疫苗接種史。



