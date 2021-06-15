簡訊實聯制上路近1個月　NCC：已使用3.5億則

（中央社記者范正祥台北15日電）因應本土疫情，行政院於5月19日推出簡訊實聯制，NCC主委陳耀祥今天指出，從上路到目前為止，民眾大概已使用3.5億則，這是一個很重要的防疫手段，民眾使用情況普遍。





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立法院臨時會財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議今天繼續審查行政院函請審議「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案（109年1月15日至111年6月30日）」。





審查紓困4.0特別預算案，國民黨立委賴士葆質疑，行政院推出簡訊實聯制，既然強調簡訊完全免費，為什麼NCC要編列新台幣8億元付給電信商，要求說明。





國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥列席立法院臨時會財政等6委員會聯席會議對此說明，簡訊實聯制本來就是全民免費使用，「免費這是事實」；NCC編列8億元是所謂的維運和行政成本，因為簡訊要發送、要暫時儲存（資料量）等，有時候中央流行疫情指揮中心要調取相關資訊，所以粗估「1年大概是80億則」去算行政成本。





陳耀祥指出，從5月19日到目前為止，全民約已經使用3.5億則，這是一個很重要的防疫手段，民眾使用情況普遍。（編輯：黃國倫）1100615



