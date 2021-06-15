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男星性侵酒駕辜負大眾期待　深夜輕生被母救回

▲力燦壓力大情緒不穩，在家想不開。（圖／力燦IG）
▲力燦壓力大情緒不穩，在家想不開。（圖／力燦IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-06-15 13:34:42｜2021-06-15 13:36:32

前韓團B.A.P成員力燦，2018年爆出性侵案、2020年酒駕等醜聞後，形象重創演藝事業受阻，他13日深夜發長文道歉後，昨（14日）爆出在家輕生，好在媽媽立即聯繫兒子朋友，才阻止憾事發生。 

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▲力燦發長篇謝罪文後試圖輕生。（圖／力燦IG）
▲力燦發長篇謝罪文後試圖輕生。（圖／力燦IG）
力燦2018年爆出性侵20多歲女性，遭判有期徒刑10年、性暴力治療40小時，他強調彼此是兩情相悅，否認強暴，沒有接受一審判決，提出上訴。直到2020年力燦重啟演藝事業發行單曲，但隔日就爆出酒駕，引起全民公憤，形象再跌谷底。 

他13日上傳長篇謝罪文，很感謝一路上支持他的人，也對擔心他的人感到抱歉，認為有些報導與事實不符，但礙於有些原因無法說出口，他只好跟大家說對不起，讓各位操心了，「我知道我的過錯與失誤，我對此抱歉，希望各位都能幸福，請原諒我無法報答大家的信任，對不起，再見了，這段時間謝謝大家」。 

根據《Star News》報導，力燦發完文後因情緒不穩在家試圖輕生，他媽媽察覺有異，立即聯繫兒子朋友，才阻止憾事發生，經紀公司也表示，正在照顧藝人當中。據了解，力燦是因為辜負大眾期待，才會上傳負面情緒的文章。

▲《Star
▲《Star News》報導力燦發完文後想不開。（圖／翻攝Star News）
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