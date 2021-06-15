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郭台銘買BNT變更申請？指揮中心駁斥：雙方仍互相討論中

▲鴻海創辦人郭台銘之前宣布要與永齡基金會合資購買德國原廠生產的BNT疫苗。資料照。(圖／記者林柏年攝)
▲鴻海創辦人郭台銘之前宣布要與永齡基金會合資購買德國原廠生產的BNT疫苗。資料照。(圖／記者林柏年攝)

記者許家禎／台北報導

2021-06-15 15:15:13｜2021-06-15 15:57:10

外界關注鴻海創辦人郭台銘擬申請進口BNT疫苗，日前獲指揮中心通過有條件同意專案進口。今（15）日媒體再度提問進度，指揮官指出，目前指揮中心沒有收到更改項目的訊息，已經給了有條件的許可，接下來就針對相關法律文件互相做討論。

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鴻海創辦人郭台銘擬申請進口BNT疫苗，但送件到指揮中心卡關，12日指揮中心通過有條件同意專案進口，等於放軟態度，但握有BNT疫苗大中華區代理權的上海復星對外表示，台灣無論民間或官方要買BNT都必須透過上海復星。為此，郭辦回應相關資訊均了解釐清中。

而今日郭董買疫苗議題又被搬上檯面，外傳鴻海購BNT疫苗卡關，原本委託台康生技申請但被指揮中心拒絕，後來指揮中心通過有條件同意專案進口，只是同一時間也傳郭台銘直接找上德國BNT，指揮中心有收到更改委託的訊息嗎？

陳時中指出，目前鴻海這邊沒有收到要做更改的訊息，他說這是官方跟民間團體大家一起合作的，目前已經給了有條件的許可，接下來雙方還有針對法律文件做相關討論。他也說，民間很努力大家都知道，但國際現貨少，能順利採購到已經不簡單，供貨時程更無法掌握。

而台康生技今日稍早指出，協助永齡進口BNT疫苗一案，已獲衛福部公文。而永齡基金會執行長劉宥彤同時間也表示：「資訊釐清中，有進一步訊息再向大家說明！」

▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月15日累計確診達11955例。（圖／NOWnews資料照）
▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月15日累計確診達11955例。（圖／NOWnews資料照）
▲新冠肺炎本土感染爆發，至6月15日全台本土病例分布。（圖／NOWnews資料照）
▲新冠肺炎本土感染爆發，至6月15日全台本土病例分布。（圖／NOWnews資料照）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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