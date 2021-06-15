郭台銘買BNT變更申請？指揮中心駁斥：雙方仍互相討論中
外界關注鴻海創辦人郭台銘擬申請進口BNT疫苗，日前獲指揮中心通過有條件同意專案進口。今（15）日媒體再度提問進度，指揮官指出，目前指揮中心沒有收到更改項目的訊息，已經給了有條件的許可，接下來就針對相關法律文件互相做討論。
記者許家禎／台北報導
2021-06-15 15:15:13｜2021-06-15 15:57:10
鴻海創辦人郭台銘擬申請進口BNT疫苗，但送件到指揮中心卡關，12日指揮中心通過有條件同意專案進口，等於放軟態度，但握有BNT疫苗大中華區代理權的上海復星對外表示，台灣無論民間或官方要買BNT都必須透過上海復星。為此，郭辦回應相關資訊均了解釐清中。
而今日郭董買疫苗議題又被搬上檯面，外傳鴻海購BNT疫苗卡關，原本委託台康生技申請但被指揮中心拒絕，後來指揮中心通過有條件同意專案進口，只是同一時間也傳郭台銘直接找上德國BNT，指揮中心有收到更改委託的訊息嗎？
陳時中指出，目前鴻海這邊沒有收到要做更改的訊息，他說這是官方跟民間團體大家一起合作的，目前已經給了有條件的許可，接下來雙方還有針對法律文件做相關討論。他也說，民間很努力大家都知道，但國際現貨少，能順利採購到已經不簡單，供貨時程更無法掌握。
而台康生技今日稍早指出，協助永齡進口BNT疫苗一案，已獲衛福部公文。而永齡基金會執行長劉宥彤同時間也表示：「資訊釐清中，有進一步訊息再向大家說明！」
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