全國第一首抗疫客語歌 《一條心》撫慰人心

新竹縣政府表示，1年半以來新冠肺炎疫情席捲全球，去年台灣面對疫情，靠著全民一心抵擋住病毒攻勢，今年疫情再次給了台灣考驗，隨著確診人數短時間攀升，全台進入第三級警戒，原有的生活節奏變了，所有人內心不免跟著惶恐。新竹縣文化局和金曲客語創作歌手邱廉欽合作，創作抗疫客語歌《一條心》，融合傳統和現代曲風、閩南和原民元素，象徵團結抗疫一條心，希望用溫暖的歌聲撫慰人心，也感謝前線醫護和防疫人員堅守崗位，歌曲網址（https://www.youtube.com/watch?v=vTLnLfquyos）。





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新竹縣長楊文科表示，因為疫情所有人繃緊神經，全力防疫。《一條心》這首歌曲主要為鼓舞人心，讓大家堅定抗疫信念，相信明天會更好，希望所有人心情能藉此得到療癒，同時感謝所有防疫人員堅守崗位，成為大家心中的安定力量，期盼全民一條心攜手抗疫，讓疫情盡快過去，恢復健康正常的生活。





新竹縣文化局指出，《一條心》這首客家歌曲詞曲由金曲客語創作歌手邱廉欽老師創作，歌詞描述台灣這片土地有福氣，你我都很疼惜，現階段面對疫情雖然艱辛，但大家別失志，要一條心團結防疫，只要大家帶著信心，就不怕路上風雨。曲風結合傳統和現代，融合閩南和原民元素，象徵不分族群、老少，上下一心團結抗疫。





歌曲創作者邱廉欽老師說，很榮幸和製作團隊一起為家鄉新竹縣完成這首歌曲，在防疫工作上也能盡一份心力。疫情期間最需要的，就是大家團結一條心來面對，深深地相信「暗夜過忒，新个天光會來！」(暗夜過了，新的黎明會來)希望透過歌曲的創作，讓每個人心中都有平安、有感謝、有盼望，也有共體時艱的心。





歌曲錄製由縣長楊文科、副縣長陳見賢和縣府秘書長陳季媛帶頭入鏡獻聲，並邀請前線防疫人員參與，包括賴文紹醫師、林祺彬醫師、東元醫院護理部副主任彭芝玲、新竹縣竹東警分局警務佐絲秋子、新竹縣消防局竹東分隊員劉名洲、新竹縣環保局副局長羅仕臣、尖石國小校長陳智明、新竹縣衛生局稽查員黃淑賢等人，雖然多數人是首次進錄音室，沒有經驗也難免緊張，經過反覆練習才順利錄製完成。文化局也指出，《一條心》的特點除了使用海陸腔客語外，也在曲調的設計上更貼近鄉親朋友的客家印象和共鳴，好聽且朗朗上口，讓大家在傳唱在地風味的客家歌曲同時，也傳達齊心抗疫、感謝防疫人員的堅定信念。



