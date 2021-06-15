NBA／兄弟合體就爆發？Lue：下一場把大Morris帶去猶他
洛杉磯快艇今天以118:104擊敗猶他爵士，球隊前鋒Marcus Morris這場找回手感，三分球5投6中攻下24分，成為球隊除了Kawhi Leonard和Paul George之外表現最亮眼的球員。
記者黃建霖/綜合報導
2021-06-15 14:16:49
其實Morris系列賽前3戰的發揮很糟糕，外線16投僅1中，成為球隊進攻端手感最冷的人，也連帶影響到了團隊的發揮。不過這場比賽他戴罪立功，半場打完轟下22分，成為全場得分最多的球員。
而談到這一場他為何會爆發，快艇總教練Tyronn Lue開玩笑的表示「因為他哥哥來了」。由於湖人本季在首輪提前被淘汰，因此Morris的雙胞胎哥哥Markieff Morris這場也來到球場看球，為弟弟加油。
有時候就是這麼玄，在Markieff到場看得兩場比賽中，Morris總計三分球15投12中，命中率高達80%，彷彿換了一個人似的。也讓Lue開玩笑地說，希望球隊下一場也把前者帶去猶他。
不過Marcus賽後受訪時已經直言自家老哥不會去客場看球，還嗆說「不知道誰會想去猶他」，雙方之間的火藥氣氛頗濃。