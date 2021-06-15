瑞豐夜市今晚復業　經發局：只能外帶、到場稽查

全台三級警戒持續，瑞豐夜市自5月17日宣布自主休市至今，創下瑞豐夜市開幕20多年以來最長的休市，因不堪持續虧損，將在今（15）日重新營業，昨日瑞豐夜市招商處臉書粉專「瑞豐夜市吃喝玩樂」公布消息後引來民眾砲轟，認為還在防疫三級不適合，對此高雄市經發局則說尊重業者的決定，下午也會派員到場進行稽查。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-06-15 14:43:32
臉書粉專「瑞豐夜市吃喝玩樂」昨日發文指出：「瑞豐夜市將於明天，6/15（二）正常營業，誤了讓消費者安心，夜市已經全面消毒過，防疫措施通通到位，只要大家都戴好口罩保持距離，加上戶外空間，夜市還是一個好地方，也能逛得開心又保持健康，清大家來消費。機車停車場暫時不收費～歡迎大家來逛瑞豐夜市」，因發民眾留言砲轟「現在還在3級耶」、「先不要」、「走道太債窄了」、「共體時艱很難嗎」、「病毒會分縣市？」，今日上午則發現該則貼文已經刪除。
高雄市經發局主任秘書呂德育表示，針對瑞豐夜市復業的決定，尊重業者，但同時也會要求業者在場域內外都要戴口罩，然後各攤只能外帶、不能內用，場域內也必需要人員引導做好社交距離，相關部分會要求攤商確實達成，而在出入口的部分，必須要做到實聯制、還有酒精消毒，以及必要時候進行人流控管，來管制場域內的消費人潮，下午經發局的同仁也會到達現場做協助跟稽查的動作。
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