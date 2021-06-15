Delta變種病毒症狀與過往不同　英研究：如「嚴重感冒」

英國原定於本月21日全面解封，卻因為憂心印度Delta變種病毒擴散，英國首相強生決定，最後階段解封計畫將再延後4週。英國也進一步公佈了Delta變種病毒常見症狀，包括頭痛、喉嚨痛和流鼻水。研究人員警告，這些症狀可能會讓患者以為自己只是感染嚴重感冒。





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《衛報》（The Guardian）報導，英國倫敦國王學院的流行病學教授史貝特（Tim Spector）透過手機應用程序Zoe Covid，蒐集了新冠肺炎（COVID-19）數據，指出感染Delta變種病毒症狀就會像感染重感冒一樣。史貝特表示「病毒的特性出現了變化，更像是嚴重感冒，病患會以為自己只是感染季節性感冒，照常外出活動」，認為這會助長許多問題。





史貝特指出「自從5月開始，我們從app使用者觀察到的主要症狀，發現與過往症狀大不相同，出現最多的症狀是頭痛，接下來是喉嚨痛、流鼻水和發燒」





根據英國國民保健署（NHS）表示，典型的新冠肺炎（COVID-19）會有包括發燒、咳嗽，或是味覺、嗅覺異常。但史貝特指出，Delta變種病毒導致的症狀中，咳嗽只排名第5，嗅覺異常則是連前10名都不到。





數據顯示，Delta變種病毒傳染力比起在英國肯特郡發現的Alpha變種病毒還要高40%，住院風險則是高出2倍。Delta變種病毒更讓疫苗的效力變差，尤其是在僅接種一劑的狀況之下。雖然目前英國大部分高齡年長者都已經完成接種，但是年輕人大多尚未接種或是僅接種一劑疫苗。根據《衛報》分析，英國有大約三分之二人口還沒有受到針對Delta變種病毒的疫苗保護。





英國原先預定在21日全面解封，但憂心Delta變種病毒進一步擴散，首相強生當地時間14日宣布延後解封1個月，並表示若不採取任何因應措施恐導致數千人死亡。



