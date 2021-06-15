宇美町法施打疫苗避免群聚　立委盼北市各區跟進

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儘管桃園市長鄭文燦透過臉書呼籲，白天溫度較高，建議依照通知單上時間到現場施打，排隊時稍微耐心等候。但是鄭文燦臉書仍遭大量留言，指出在學校外等3到4個小時才排到疫苗打，到處都是群聚。
中正萬華區無黨籍立委林昶佐表示，各地陸續施打新冠肺炎疫苗，其中，高雄市和台中市都採用了「宇美町式施打法」，也就是「民眾不動、醫護動」，接種場地內擺放了標記號碼的椅子，民眾只需要找到自己的號碼坐下，不需要跑「闖關遊戲」，只要等待醫護坐著滑輪椅、推著工具車，依序一個個確認身分、核對病史並完成打針，打完就坐在原地觀察30分鐘，離開時整個施打程序就完成，民眾不需到處移動，醫護也能用極高效率完成施打疫苗。
林昶佐表示，雖然台北市沒有像是外縣市的大型接種站，所以院內接種疫苗的長者距離還是較難拉開，但宇美町式施打法仍讓群聚感染的風險下降、接種效率提高，陪病家屬在院外也有帳篷可以舒緩暑氣。他呼籲北市各區也能採用「宇美町式施打法」，力求最小群聚、疫苗最快施打結束。
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