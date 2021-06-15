宇美町法施打疫苗避免群聚　立委盼北市各區跟進

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儘管桃園市長鄭文燦透過臉書呼籲，白天溫度較高，建議依照通知單上時間到現場施打，排隊時稍微耐心等候。但是鄭文燦臉書仍遭大量留言，指出在學校外等3到4個小時才排到疫苗打，到處都是群聚。

▲桃園市長者接種新冠肺炎疫苗大排長龍。(圖／立委萬美玲臉書)