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宇美町法施打疫苗避免群聚　立委盼北市各區跟進

▲台中市採取用日本「宇美町式」施打法，力求最小群聚、最快施打結束。(圖／台中市政府提供2021.6.14)
▲台中市採取用日本「宇美町式」施打法，力求最小群聚、最快施打結束。(圖／台中市政府提供2021.6.14)

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-15 15:35:01｜2021-06-15 15:35:55

全台各縣市今日開放75歲以上長者施打AZ疫苗，但是部分縣市因為準備不周、接種路線規劃差，引發民怨。立委呼籲採取用日本的「宇美町式」施打法，力求最小群聚、最快施打結束。

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桃園區國民黨立委萬美玲表示，桃市長者接種疫苗第一天，今天針對88歲以上長輩接種，酷曬、排隊，每一個接種地點，都成了三級警戒以來的最大群聚。一早各地就開始大排長龍，市政府對於現場動線、人流管制及地點安排完全沒有妥善規劃，許多拄著拐杖坐著輪椅的高齡長輩，忍著酷熱的大太陽等了將近2個小時，有些接種點竟然安排在二樓，讓這些不良於行的長輩更加苦不堪言。

儘管桃園市長鄭文燦透過臉書呼籲，白天溫度較高，建議依照通知單上時間到現場施打，排隊時稍微耐心等候。但是鄭文燦臉書仍遭大量留言，指出在學校外等3到4個小時才排到疫苗打，到處都是群聚。

▲桃園市長者接種新冠肺炎疫苗大排長龍。(圖／立委萬美玲臉書)
▲桃園市長者接種新冠肺炎疫苗大排長龍。(圖／立委萬美玲臉書)
 

中正萬華區無黨籍立委林昶佐表示，各地陸續施打新冠肺炎疫苗，其中，高雄市和台中市都採用了「宇美町式施打法」，也就是「民眾不動、醫護動」，接種場地內擺放了標記號碼的椅子，民眾只需要找到自己的號碼坐下，不需要跑「闖關遊戲」，只要等待醫護坐著滑輪椅、推著工具車，依序一個個確認身分、核對病史並完成打針，打完就坐在原地觀察30分鐘，離開時整個施打程序就完成，民眾不需到處移動，醫護也能用極高效率完成施打疫苗。

林昶佐表示，雖然台北市沒有像是外縣市的大型接種站，所以院內接種疫苗的長者距離還是較難拉開，但宇美町式施打法仍讓群聚感染的風險下降、接種效率提高，陪病家屬在院外也有帳篷可以舒緩暑氣。他呼籲北市各區也能採用「宇美町式施打法」，力求最小群聚、疫苗最快施打結束。

▲新冠肺炎本土感染爆發，至6月15日全台本土病例分布。（圖／NOWnews資料照）
▲新冠肺炎本土感染爆發，至6月15日全台本土病例分布。（圖／NOWnews資料照）
 

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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