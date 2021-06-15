本土疫情嚴峻　工總：6成5企業訂單減少

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先前經濟部統計處公布的數據顯示，我國外銷訂單4月達549.3億美元，創歷年同月新高、連14紅，較去年同期增加33.9%。工總表示，外銷訂單統計與調查結果的落差，來自於調查期間不同，我國1到4月外銷訂單統計以資訊通信、電子產品、光學器材占比為多，不少小型企業或傳產業者受到較大影響。
業者指出，受到全球疫情及本土疫情升溫影響，海運缺貨櫃、缺原物料等狀況，都影響產業營運。加上由於疫情關係，外籍移工未能引進台灣，使得仰賴外籍移工的製造業產生人力吃緊問題。而全國疫情警戒升至三級，使得企業只能透過分流上班、家庭照顧假等方式因應，也使缺工問題更形惡化。換言之，國內製造業在這波疫情下，正面臨「新5缺」—缺料、缺櫃、缺工、缺疫苗、缺紓困補助。
調查中指出，業者認為最需要政府協助的前3大事項分別為：增加疫苗施打、營業稅減免、員工薪資補貼。工總認為，半導體或是其他關鍵零組件等產業都影響到全球供應鏈運作，應盡速完成WHO認證的疫苗採購和施打，在最短時間內提高全民疫苗施打率達6成以上。
應對行政院提出紓困4.0方案，工總認為，政府應針對製造業不同產業類別與不同產業聚落提出對應的紓困資源，尤其是「營業稅減免」和「員工薪資補貼」等2項。工總指出，期待政府可以針對製造業營業稅減免減徵，舒緩製造業的營運壓力，且將補助範圍擴及土地租金、水電等。