「不敢在台偷打疫苗」 郭碧婷婆婆：想搭新飛機逃回祖國
娛樂中心／綜合報導
2021-06-15 15:24:15｜2021-06-15 15:52:36
陳嵐昨PO文祝大家端午節快樂，接著話鋒一轉，感嘆：「可惜我出生地台灣省現在被全世界恥笑中！我不敢在台北偷打疫苗（用特權也不敢）。」並附上一張哏圖，上面寫著：「最諷刺的風景，世界各國在拜託人民打疫苗，大陸在找誰還沒打疫苗，台灣在查誰偷打了疫苗。」
- 向佐、郭碧婷去年10月回台迎接第一胎女兒報到，「向太」陳嵐也從香港來台看孫女，近來本土疫情嚴峻，疫苗遲遲未到位，陳嵐昨（14日）在微博發文，直呼想「快點逃離」台灣，並說可能飛一趟大陸打疫苗。
對於在台北打不到疫苗，陳嵐說：「只能快點逃離，帶一群朋友們坐我的新飛機，走去能打疫苗的地方了！」透露該地方可能是寬容大度的祖國大陸，絕不會是「美國壞人」的地方！
而4月已經飛到大陸工作的向佐，隨即轉發媽媽的貼文，喊話：「快點把老婆女兒帶來媽，太想你們了！」大陸網友也紛紛留言勸：「快回來吧！那個地方太可怕了」、「帶著孫女去個安全的地方，安全比什麼都重要」、「一家人快回北京打疫苗，安安全全」！（編輯：楊穎軒）
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