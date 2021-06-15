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「不敢在台偷打疫苗」　郭碧婷婆婆：想搭新飛機逃回祖國

▲郭碧婷婆婆陳嵐（右二），不滿在台灣無法接種新冠肺炎疫苗。（圖／向佐微博）
▲郭碧婷婆婆陳嵐（右二），不滿在台灣無法接種新冠肺炎疫苗。（圖／向佐微博）

娛樂中心／綜合報導

2021-06-15 15:24:15｜2021-06-15 15:52:36

  1. 向佐、郭碧婷去年10月回台迎接第一胎女兒報到，「向太」陳嵐也從香港來台看孫女，近來本土疫情嚴峻，疫苗遲遲未到位，陳嵐昨（14日）在微博發文，直呼想「快點逃離」台灣，並說可能飛一趟大陸打疫苗。
▲郭碧婷（左二）曾被婆婆告知染髮要經過她同意。（圖
▲向佐（左起）、郭碧婷、陳嵐、向華強全家福。（圖／陳嵐微博）
陳嵐昨PO文祝大家端午節快樂，接著話鋒一轉，感嘆：「可惜我出生地台灣省現在被全世界恥笑中！我不敢在台北偷打疫苗（用特權也不敢）。」並附上一張哏圖，上面寫著：「最諷刺的風景，世界各國在拜託人民打疫苗，大陸在找誰還沒打疫苗，台灣在查誰偷打了疫苗。」

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對於在台北打不到疫苗，陳嵐說：「只能快點逃離，帶一群朋友們坐我的新飛機，走去能打疫苗的地方了！」透露該地方可能是寬容大度的祖國大陸，絕不會是「美國壞人」的地方！

▲陳嵐全文。（圖／陳嵐微博）
▲陳嵐全文。（圖／陳嵐微博）
而4月已經飛到大陸工作的向佐，隨即轉發媽媽的貼文，喊話：「快點把老婆女兒帶來媽，太想你們了！」大陸網友也紛紛留言勸：「快回來吧！那個地方太可怕了」、「帶著孫女去個安全的地方，安全比什麼都重要」、「一家人快回北京打疫苗，安安全全」！（編輯：楊穎軒）

▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月15日累計確診達11955例。（圖／NOWnews資料照）
▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月15日累計確診達11955例。（圖／NOWnews資料照）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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不贊成，錢有限，要用在刀口上
85.65%14.35%
2021-06-11-2021-06-15

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
21.94%78.06%
2021-06-11-2021-06-15
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