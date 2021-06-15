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台中15日增2名確診足跡　其中確診者接種過疫苗

▲中市（15）日新增2名本土確診案例足跡(圖／市政府提供2021.6.15)
▲中市（15）日新增2名本土確診案例足跡(圖／市政府提供2021.6.15)

記者柳榮俊/台中報導

2021-06-15 15:35:10

台中市今（15）日新增2名本土確診案例，分別為案9555大雅區房仲的父親（案13261例）及案13301新社區60歲女性，市府獲報後已匡列個案相關接觸者，針對足跡史全面清消；另經中央流行疫情指揮中心疫情監測評估，台中已連續兩週新增病例持續下降，疫情風險由「中高級」降為「中級」，市長盧秀燕感謝市民配合各項防疫政策，使台中疫情相對穩定，但疫情仍未平息，仍呼籲市民持續落實防疫措施，共同為解封努力。

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台中市政府今日下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會，盧秀燕表示，雖然中央剛宣布台中新增兩例確診，不過上午中央與地方的防疫協調工作會議，中央已將台中疫情風險從「中高級」降為「中級」，雖然中央將台中風險調降，但台中防疫工作不鬆懈，也要請市民朋友絕不能掉以輕心，持續努力防疫，台中也會繼續向中央爭取疫苗，提升整體社會保護力，維護市民健康。

衛生局長曾梓展說明今新增確診案例疫調情形。案13261例為大雅區61歲男性，為案9555大雅區35歲房仲的父親，6月2日因案子確診而被匡列為同住接觸者居家隔離及採檢，當時採檢PCR呈陰性；但個案6月11日開始出現症狀，6月13日通報衛生局，由衛生局安排至醫院採檢住院，檢驗陽性確診；由於該案同住家人於案9555確診時已匡列居家隔離及採檢，無新增接觸者。

案13301例為新社區60歲女性，在台北市的醫院擔任看護，5月30日之後沒有接案，5月31日至6月6日住在台北友人家，6月4日於台北市的醫院接種AZ疫苗，接種疫苗後開始出現發燒、虛弱等症狀，但沒有外出；該案6月7日早上搭乘10:00的自強號117車次從台北車站到豐原車站，曾至全家便利商店(豐原台鐵店)購物，再從前站搭計程車回家。

個案6月7日起持續出現症狀，因為身體不舒服都在家休息沒有外出，6月13日案夫開車載個案至醫院就醫，醫師診斷為肺炎且快篩陽性，已轉至專責醫院收治住院，PCR報告陽性確診；衛生局已匡列同住家人1人及台北友人1人共計2人居家隔離並採檢，另計程車司機也已採檢並列自主健康監測。

曾梓展說明，群聚案佔台中確診數比例高達8成4，目前全市確診個案共176例，經統計與群聚感染相關的個案有148例，佔所有個案的84.1%，家庭或家族成員在日常生活中密切接觸造成傳染，是導致個案增加的主要原因，自上周開始，家庭群聚案件已明顯減少，疫情也下降到5月14日以前的低點。

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
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2021-06-11-2021-06-15
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