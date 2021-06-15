台中15日增2名確診足跡　其中確診者接種過疫苗

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衛生局長曾梓展說明今新增確診案例疫調情形。案13261例為大雅區61歲男性，為案9555大雅區35歲房仲的父親，6月2日因案子確診而被匡列為同住接觸者居家隔離及採檢，當時採檢PCR呈陰性；但個案6月11日開始出現症狀，6月13日通報衛生局，由衛生局安排至醫院採檢住院，檢驗陽性確診；由於該案同住家人於案9555確診時已匡列居家隔離及採檢，無新增接觸者。
案13301例為新社區60歲女性，在台北市的醫院擔任看護，5月30日之後沒有接案，5月31日至6月6日住在台北友人家，6月4日於台北市的醫院接種AZ疫苗，接種疫苗後開始出現發燒、虛弱等症狀，但沒有外出；該案6月7日早上搭乘10:00的自強號117車次從台北車站到豐原車站，曾至全家便利商店(豐原台鐵店)購物，再從前站搭計程車回家。
個案6月7日起持續出現症狀，因為身體不舒服都在家休息沒有外出，6月13日案夫開車載個案至醫院就醫，醫師診斷為肺炎且快篩陽性，已轉至專責醫院收治住院，PCR報告陽性確診；衛生局已匡列同住家人1人及台北友人1人共計2人居家隔離並採檢，另計程車司機也已採檢並列自主健康監測。
曾梓展說明，群聚案佔台中確診數比例高達8成4，目前全市確診個案共176例，經統計與群聚感染相關的個案有148例，佔所有個案的84.1%，家庭或家族成員在日常生活中密切接觸造成傳染，是導致個案增加的主要原因，自上周開始，家庭群聚案件已明顯減少，疫情也下降到5月14日以前的低點。