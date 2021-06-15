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新冠感染與接種疫苗症狀差異　中市衛生局長告訴你

▲如何區分「接種疫苗不適」及「感染肺炎症狀」(圖／市政府提供2021.6.15)
▲如何區分「接種疫苗不適」及「感染肺炎症狀」(圖／市政府提供2021.6.15)

記者柳榮俊/台中報導

2021-06-15 15:53:13

對於如何區分「接種疫苗不適」及「感染肺炎症狀」？台中市衛生局長曾梓展說明，接種COVID-19疫苗後，依個人體質不同，可能會產生疲倦、頭痛、肌肉痠痛、發燒（一般高於38℃）、畏寒、關節痛及噁心，不過症狀通常較輕微，且在數天內會改善消失；但若感染COVID-19病毒，在潛伏期後（一般為1-14天），會出現發燒、乾咳、倦怠等症狀，約有三分之一的感染者會有呼吸急促的症狀。其他非特異的症狀包括肌肉痛、頭痛、喉嚨痛、腹瀉等，較特別的是有部分個案出現嗅覺或味覺喪失或異常等狀況。

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針對「基本傳染數R0」及「有效傳染數Rt」定義，曾梓展解釋，「基本傳染數R0」（Basic Reproduction Number）又稱基本再生數，流行病學上，是指在沒有任何防疫作為介入，同時所有人都沒有免疫力的情況下，一個感染的初發個案，會把疾病傳染給其他多少個人的平均數。R0數字愈大代表流行病控制愈難。在沒有防疫的情況下，若R0 < 1，傳染病將會逐漸消失；若R0 > 1，傳染病會以指數方式散布，成為流行病，但是一般不會永遠持續；若R0 = 1，傳染病會變成人口中的地方性流行病。

「有效傳染數Rt」又稱有效再生數，用以估算病毒在一定期間內（t）傳播的能力，常用最近7日的確診個案數來估算，簡單來說，有效傳染數是在基本傳染數的基礎上，考慮到防疫措施之後的結果。

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