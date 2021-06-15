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首波高齡長者疫苗開打　高市民政團隊貼心引導

▲副市長史哲與民政局長閻青智前往岡山高中接種站，關心長者們疫苗施打情形。（圖／高市府民政局提供）
▲副市長史哲與民政局長閻青智前往岡山高中接種站，關心長者們疫苗施打情形。（圖／高市府民政局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2021-06-15 15:59:56

高市府今(15)日開始進行首波高齡長者疫苗接種工作，施打時程為6月15日至17日，總計有126個社區接種站，讓高齡長者們能就近前往施打疫苗，民政局與各區公所團結合作，規劃局內長官分組前往各區接種站，以行動支持前線工作。今早臨時有雨的天氣，接種站現場工作人員積極主動協助未有雨備的長者們撐傘避雨，並細心引導長者及陪伴家屬進入接種站，希望每一位長者都能順利接種疫苗。

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▲為避免長輩群聚等候，工作人員細心引導長者完成施打疫苗。（圖／高市府民政局提供）
▲為避免長輩群聚等候，工作人員細心引導長者完成施打疫苗。（圖／高市府民政局提供）
民政局長閻青智則親自前往岡山高中接種站，關心長者們接種疫苗施打情形，亦視察站內相關動線安排、位置排列及休息空間等，並與現場長者們交換意見，因應部分接種站，有長者們提早抵達現場，為避免長輩群聚等候，現場工作人員隨機應變完成施打疫苗工作，閻青智也感謝現場工作人員辛勤付出，貼心安排長者依序接種，期能在最安全的環境下，盡快讓長者們接種疫苗，產生保護力。

▲為避免長輩群聚等候，工作人員細心引導長者完成施打疫苗。（圖／高市府民政局提供）
▲為避免長輩群聚等候，工作人員細心引導長者完成施打疫苗。（圖／高市府民政局提供）
民政局也請各區里長、里幹事陪伴行動不便長者搭乘熱血計程車前往接種站，鼓山區惠安里里長洪進成表示：「接到疫苗接種消息後，隨即於里內發送接種通知書，將訊息傳遞給每一位高齡長者，並提供搭車訊息，做好里內服務，感謝市府用心幫里民做好安排」，今日與黃姓長者一同前往接種站，長者家屬均表示感謝，市府說明不用預約、還提供接送讓許多高齡長者們很安心。

民政局再次提醒欲施打疫苗的高齡長者們及家屬，請於接種通知單指定時間及地點前往接種站報到即可，不要急，一定會讓長者完成疫苗接種，如果有相關問題請洽詢各區公所，並呼籲一般民眾請減少非必要的外出，務必落實相關防疫措施，高雄市政府會持續做好防疫工作。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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贊成，應列入紓困方案
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2021-06-11-2021-06-15

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
21.94%78.06%
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