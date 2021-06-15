中市老師投訴支援快打站不當　教育局：視狀況排班輪值

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老師們指出，目前只是第一波施打，預期日後還將會繼續進行疫苗接種，人數眾多，不知何時才能結束，將影響教學；此外，多數工作人員都是在快打站開始運作後才接種疫苗，無法即時產生保護效果，讓他們提心吊膽。
某學校校長坦承，徵調同仁支援快打站，確實出現困擾，同時考慮同仁接種疫苗後，身體會有不適，需要輪流休息，因而至少需要動員20位老師，如果無法湊足，不少校長更是親自出馬支援，不過由於是非常時期，同時快打站工作人員都優先施打疫苗，希望大家體諒配合。
李天生強調，依反映，學校教職員支援快打站，確實存在一些問題，希望市府重視處理，不過快打站還有區公所、衛生所、環保局、警察局等機關參加，期許教職員共體時艱，一起完成防疫工作，同時建議最好能趕在暑假結束前完成全面接種，減少大家困擾。
中市教育局表示，為加快市民接種新冠肺炎疫苗速度，市府於各行政區設置64處疫苗快打站，並由各區區長擔任指揮官，配置醫療衛生組、民政事務組、警政組、教育組及環保組；其中，教育組由設站學校遴派教職員工擔任工作人員，並核予公假登記，若有課務者則另核予課務派代，讓學校人員安心支援快打站。
此外，教育局也已請各校視快打站運作情形及人員狀況適度排班輪值，減輕人員工作負擔，市府感謝學校教職員共體時艱，與市府各機關一起努力，完成防疫工作，同時也呼籲中央能夠及早配發足額疫苗，讓民眾及早完成接種。