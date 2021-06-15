疫苗施打狀況亂！柯文哲：幾點打就幾點來、不用提早排隊

台北市今（15）日上午9時開放年長者進行新冠肺炎疫苗的施打，不過施打過程中狀況段。不僅不到9時疫苗施打站外就大排長龍，就連預約施打順序在前位的長者也因為排隊而被排在後面，外界也質疑這樣大量群聚的狀況，有可能會成為另一波的疫情破口。對此台北市長柯文哲下午在防疫記者會上，呼籲長者們按照分配的施打時間前來就好，不需要提早來排隊。





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柯文哲表示，截至今天上午為止已經有超過一萬名長者施打疫苗，而透過網路預約的長者約有三萬人出頭，預計能在一天半左右就能打完。柯文哲表示當初之所以會大力宣導網路預約，就是因為人與人間的隔離除了空間隔離外還有時間隔離，只要時間一區隔開，就會達到人群分散的效果。柯文哲強調，只要長者們有攜帶身分證、健保卡、敬老卡，在原本預約的時間來就好，不需要提早到現場排隊。





而針對疫苗預約系統，柯文哲也直言現階段一直在不斷地進行精進。柯文哲說，疫苗施打首日之所以會大排長龍，原因在於預約時段只能直接選9時至12時，很多長者一早8時就來排隊，導致人潮眾多。未來也會將預約時間分配精細到「小時」，才能夠有效做出時間區隔，「第一次上線一定會有缺點，下次會做得更好。」



