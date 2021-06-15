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孩童家庭防疫補貼無法申請　多數是輸錯資訊

▲蔡英文總統表示，孩童家庭防疫補貼在15日起線上申領，或18日起ATM申領。（圖／蔡英文臉書）
▲蔡英文總統表示，孩童家庭防疫補貼在15日起線上申領，或18日起ATM申領。（圖／蔡英文臉書）

中央社

2021-06-15 17:47:41

（中央社記者陳至中台北15日電）行政院推動「孩童家庭防疫補貼」，今天上午10時先開放網路申請，服務電話被打爆。教育部表示，多數人無法申請的原因是輸錯資訊，也有些是涉及監護權問題，將個案協助。

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為減輕新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情造成的家庭負擔，行政院紓困4.0提出「孩童家庭防疫補貼」，針對家有國小以下孩童、國高中和五專前3年身心障礙學生的家庭，每人發放新台幣1萬元，預計250萬人受惠，0至2歲嬰幼兒則由衛生福利部直接發放。

今天上午10時首先開放網路申請，到中午12時為止，已有47萬8103人完成登記。不過網路社群、論壇上有許多民眾反映，系統一直回應「輸入資訊有誤」、無法申請，紓困專線也被打爆，很難接通。

教育部國民及學前教育署組長蔡志明接受中央社電訪表示，這次網路申請是透過串接戶政與健保系統，以孩童健保卡號和監護人身分證號作為依據，許多人無法申請，撥打專線求助後，發現是號碼輸錯。

另一種情況是涉及監護權問題，蔡志明說，這類狀況可能要先跟家人確認一下，可能的樣態很多，如需要個案處理，教育單位將提供協助。

有些情況目前無法透過網路申請，蔡志明說，如果孩子當初進小學時有「緩讀」，目前正好是6年級，年齡卻已超過12歲，目前會被系統排除。但只要109學年度還在學，一定可以領。

蔡志明說，上述情況可能要由人員協助，才能領取補貼，另有少數家長因債務問題等，沒有金融卡或銀行帳戶，或是監護人沒有實際照顧孩童等，將被列入第二階段，等疫情三級警戒結束，教育部將對外公告相關細節。

蔡志明也說，今天是網路申請第一天，很多人打專線求助，客服人員都非常忙碌，請民眾多多體諒。補貼一直到9月30日都能申請，可以晚幾天。（編輯：張雅淨）1100615

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