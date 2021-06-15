勞團建議提高紓困貸款額度　江啟臣承諾協助爭取

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視訊會議中，多數勞工團體代表的仍認為，全民施打疫苗始為根本解決之道，須第一線接觸群眾的工作人員，如郵差以及客運、保全、物業、清潔人員等高風險單位服務之人員，應將其疫苗施打的順位再往前排列；並希望勞工朋友施打疫苗時應給假，若打了疫苗不舒服無法上班，應視同病假。
根據勞動部最新統計，至6月7日止，全台共有467家事業單位、5,065人實施無薪假，創下今年以來最高。面勞工團體代表們提出，疫情期間全額補助員工薪資，並補助疫苗注射費用、防疫保險費、染疫者離世喪葬費用、防疫照顧假應給薪、協助勞工子女助學貸款等。
另外，勞工團體代表也希望紓困貸款最低額度10萬元，但不要設上限，並由政府負擔兩年利息，勞工負擔ㄧ年利息，且申請應放寬原有的限制，讓所有勞工皆可申請；至於紓困生活補助金，則呼籲不分投保等級全部都一樣3萬元，且降低自營作業者或無一定雇主勞工的申請門檻。
此外，各工會需協助弱勢勞工朋友申請程序，申辦期間工作量增加，造成很多會務人員加班應付，希望政府能提高補助工會行政費用的金額。最後，也建議勞動部職安署，於疫情延燒時期，應積極鼓勵核准各級工會辦理遠距線上勞教課程，讓勞工朋友們學習不中斷。
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