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勞團建議提高紓困貸款額度　江啟臣承諾協助爭取

▲國民黨主席江啟臣今（15）日與勞工團體視訊座談，勞團提出提高勞工紓困貸款額度、疫苗施打副作用補償等建議。（圖／國民黨提供）
▲國民黨主席江啟臣今（15）日與勞工團體視訊座談，勞團提出提高勞工紓困貸款額度、疫苗施打副作用補償等建議。（圖／國民黨提供）

記者余祥／台北報導

2021-06-15 16:44:29｜2021-06-15 16:44:48

新冠肺炎疫情衝擊勞工生計，國民黨主席江啟臣今（15）日與勞工團體視訊座談，勞團提出提高勞工紓困貸款額度、疫苗施打副作用補償等建議，江啟臣則允諾，立法院黨團彙整後，在預算審查時會列入主決議。

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國民黨上午舉行「有感紓困，我+1」勞工團體紓困視訊座談會。江啟臣表示，三級警戒迄今已超過一個月，大家無法正常生活，對台灣經濟也造成很大衝擊，對人民生活與生計都造成影響，因此，紓困應該及時、有效、到位才有用，不應淪為執政黨綁樁。他強調，國民黨三週前已經拋出，針對全民部分應該先普發一萬元，這是先救急、救命，之後再針對各產業、各行業別編列不同種類的紓困辦法與補償。

視訊會議中，多數勞工團體代表的仍認為，全民施打疫苗始為根本解決之道，須第一線接觸群眾的工作人員，如郵差以及客運、保全、物業、清潔人員等高風險單位服務之人員，應將其疫苗施打的順位再往前排列；並希望勞工朋友施打疫苗時應給假，若打了疫苗不舒服無法上班，應視同病假。

根據勞動部最新統計，至6月7日止，全台共有467家事業單位、5,065人實施無薪假，創下今年以來最高。面勞工團體代表們提出，疫情期間全額補助員工薪資，並補助疫苗注射費用、防疫保險費、染疫者離世喪葬費用、防疫照顧假應給薪、協助勞工子女助學貸款等。

另外，勞工團體代表也希望紓困貸款最低額度10萬元，但不要設上限，並由政府負擔兩年利息，勞工負擔ㄧ年利息，且申請應放寬原有的限制，讓所有勞工皆可申請；至於紓困生活補助金，則呼籲不分投保等級全部都一樣3萬元，且降低自營作業者或無一定雇主勞工的申請門檻。

此外，各工會需協助弱勢勞工朋友申請程序，申辦期間工作量增加，造成很多會務人員加班應付，希望政府能提高補助工會行政費用的金額。最後，也建議勞動部職安署，於疫情延燒時期，應積極鼓勵核准各級工會辦理遠距線上勞教課程，讓勞工朋友們學習不中斷。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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