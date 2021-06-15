國產疫苗接受度勝於AZ！但7成民眾不願施打「高端疫苗」

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近期台灣社區疫情拉警報，期盼透過疫苗徹底緩解疫情，根據本次民調顯示，如果可以自行挑選疫苗廠牌，民眾較偏好國際廠牌的疫苗，願意施打輝瑞BNT疫苗為最高（44.28%），其次是莫德納疫苗（14.38％），國產疫苗排名第三（14.38％），嬌生疫苗排名第四（12.56％），AZ疫苗排名第五（9.7％），最後一名則為中國國藥，僅佔比2.58%。
雖然國產疫苗在國人的接受度不低，勝於嬌生、AZ疫苗，但是當問及「高端疫苗解盲，若量產會去接種嗎？」，有高達7成的民眾表示不願意接種的意願，其中有36.4的民眾認為中央因為疫情加速審查，安全性和效力可能有待評估，因此不願意接種﹔另外有34.36％的民眾就是想選國際疫苗。
不過，仍有近27％的民眾願意接受高端疫苗，其中20.63%的民眾覺得，數據看來受試者都沒出現嚴重不良反應，且有出現抗體，代表有一定保護力﹔有6.26的民眾願意接受中央安排，如果沒有國際疫苗打的話也只能選國產疫苗。
「免疫橋接」爭取EUA 半數民眾不買單
面對尚未進行三期試驗的高端國產疫苗，前副總統、中研院院士陳建仁站出來力挺，以「免疫橋接」方式，代替第三期臨床測試，讓已結束二期測試的疫苗來爭取國外EUA。
「免疫橋接」意指將受試者分為實驗組與對照組，其中一組接種「待試驗疫苗」，抽血檢驗並比較兩組疫苗，在人體誘發的中和抗體效價，陳建仁提出國際論文數據，「中和抗體效價越高的疫苗，有越低的疾病率和死亡率，也就是越高的保護作用」，陳建仁認為高端國產疫苗的中和抗體效價是662，這是相當好的成果。
針對該議題，有50.43％的民眾認為本來就該完成三期試驗，資金龐大或醫療倫理都是藉口﹔有26.67％的民眾介意國際間的認同度，認為雖通過食藥署EUA，但若無法獲得國際認可，無法出國打了也是白打﹔另外，有20.6％的民眾持正面態度，覺得高端加強版二期臨床解盲成功，數據顯示安全無虞，政府一定會為人民把關。
此外，高端疫苗炒股爭議，也是近日民眾關注焦點，有高達73.21％的民眾認為有炒股嫌疑，在解盲前就暴漲，顯然就是有人有內線消息，才會大買想借機賺大錢。13.78％的民眾持相反態度，覺得國產疫苗生技廠的股價一直都大起大落，這不足為奇，而有10.6％的民眾表示不知道，不了解股市。
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