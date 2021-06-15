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疫情趨緩了？前台大醫喊「高興5秒鐘就好」　網全認同

▲今（15）日新增本土COVID-19確診病例132例、死亡8人，雙雙寫下近期新低，讓外界開始討論疫情是否已趨緩。（示意圖／NOWnews影像中心）
▲今（15）日新增本土COVID-19確診病例132例、死亡8人，雙雙寫下近期新低，讓外界開始討論疫情是否已趨緩。（示意圖／NOWnews影像中心）

編輯中心/綜合報導

2021-06-15 17:17:16

中央流行疫情指揮中心今（15）日宣布，國內新增132例COVID-19本土確診病例，另有8例死亡。兩項數字雙雙寫下近期新低，單日新增132例更是自本土疫情5／15爆發以來的最低紀錄。外界不禁開始出現疫情是否趨緩的猜測，對此，前台大醫林氏璧表示，「高興五秒鐘就好！」並直言防疫的下半場還很長，獲得網友認同。

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▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月15日累計確診達11955例。（圖／NOWnews資料照）
▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月15日累計確診達11955例。（圖／NOWnews資料照）
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會上表示，確診病例和死亡數下降「是好現象！」認為整體趨勢是朝向比較好的方向來走，但也強調「還是不能放鬆，要隨時注意」。至於未來是否會分時段、分區放寬防疫警戒，陳時中則認為任何可能性都不排除，會跟專家討論後再決定。

而前台大醫林氏璧今日也在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文，直言「老話一句。高興五秒鐘就好。防疫的下半場還很長。先看28日前能降到什麼程度，再做打算吧。」

文章發佈不到1小時便已獲得超過5千位網友按讚，更有許多網友紛紛留言指出不能鬆懈的理由，「因為長假送檢數也少」、「還是要觀察後續連假所造成的影響」、「端午考驗尚未開始」、「銀行員表示...今天辦理勞工紓困貸款第一天，開門前已經群聚很多客戶再門口排隊，且很多銀行都有這種狀況，然後每間銀行官網都塞車，最後還是受理紙本申請，似乎感覺到好大的破口」、「在群體免疫前沒有鬆懈的本錢」。（編輯：倪浩軒）

▲新冠肺炎本土感染爆發，至6月15日全台本土病例分布。（圖／NOWnews資料照）
▲新冠肺炎本土感染爆發，至6月15日全台本土病例分布。（圖／NOWnews資料照）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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