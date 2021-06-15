全台確診降到兩位數　陳其邁估２至４周可望調整防疫等級

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中央流行疫情指揮中心今天公布新增135例新冠肺炎確定病例，其中132例為本土個案，3例境外移入，高雄市為0確診。陳其邁今天下午在防疫記者會中做出上述表示。
同時，高雄市今天起展開87歲以上老人接種疫苗，陳其邁今天上午前往先後前往各接種站巡視，其中因今天上高雄市下雨，部分前來施打疫苗老人聚集在入口處，陳其邁立即要求拉大社交距離，並於下午也將施打距離由2公尺拉大成3公尺，他並在記者會中跟市民抱歉，強調市長要負責。
陳其邁也指出，今天陪同的家屬是採梅花座，等長輩一打完，就由家屬接走；2樓層則是特定1、2、3類的人員，由醫師就近施打。陳其邁也表示，今天施打完後，會進行滾動式檢討， 希望讓長輩更安心。
陳其邁也感謝長輩們很有耐心，施打過程都能夠充分配合；也感謝所有醫護同仁非常細心，護理師都蹲著幫長輩來注射，旁邊有醫師在問診。熱血計程車和復康巴士，協助長輩上下車；還有藝文界人士長輩注射時演奏音樂，舒緩長輩的情緒。也謝謝環保人員，每5分鐘到廁所進行消毒。
另外，陳其邁同時公布矯正機關、五大園區、社區系統快篩結果，累計22433人完成篩檢、全都無異常。
其中，高雄矯正機關包括法務部矯正署高雄監獄、高雄女子監獄、高雄第二監獄、高雄戒治所與明陽中學，到今天為止累計982人篩檢也都無異常。
至於包括路竹科學園區、前鎮加工出口區、楠梓科技產業園區、臨海工業區、大發工業區等5大產業園區，到6月14日為止共有12343人篩檢也全都無異常。
社區監測系統包括防疫專案、社區民眾、機構相關人員3部分，累計6月14日止、共有9108人篩檢全都無異常。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。