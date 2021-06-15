28日降成「2.5級」警戒？柯文哲：我想中央也在頭痛

新冠肺炎疫情在台灣持續延燒，全台灣三級警戒至今將近一個月，原本預期28日再討論是否能解封。而隨著疫情持續降溫，解封的風聲也不斷傳出，原因在於疫情對經濟影響太大。而被問到28日時是否有機會解封，降為「2.5級」？台北市長柯文哲今（15）日在北市防疫記者會上表示，雖然目前雙北疫情有慢慢控制下來，不過台灣交通四通八達「同島一命」，他認為中央也應該在頭痛是否解封。





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柯文哲強調，雖然現階段雙北地區目前疫情慢慢受到控制，不過他仍舊認為社區內還有潛藏感染源，如果一開放恐怕確診數就會向上飆升。也因此到底疫情要清到什麼程度才可以降低管控，在戰略上要先思考清楚。





柯文哲直言，疫苗什麼時候來也是個關鍵因素。「如果一個月能夠幾百萬劑疫苗進來，我會主張撐到疫苗來為止。」柯文哲說，但如果疫苗要到明年才會到期，那就是要先花費心力將潛藏的感染源揪出來，清掉以後才能降級。





柯文哲表示，台灣交通四通八達，真的是「同島一命」，若只有北部地區解除管制，但其他地方沒有，那就會很麻煩。此外雙北地區也不能單獨行動，不能北市解封新北市沒解，但最後終究要仰賴中央的判斷，「中央資訊一定比我們多，綜合考量之後再做決定。」



