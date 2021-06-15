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28日降成「2.5級」警戒？柯文哲：我想中央也在頭痛

▲三級警戒在28日是否有望調降？台北市長柯文哲15日表示「我想中央應該也在頭痛」。（圖／台北市政府提供）
▲三級警戒在28日是否有望調降？台北市長柯文哲15日表示「我想中央應該也在頭痛」。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-06-15 17:07:55

新冠肺炎疫情在台灣持續延燒，全台灣三級警戒至今將近一個月，原本預期28日再討論是否能解封。而隨著疫情持續降溫，解封的風聲也不斷傳出，原因在於疫情對經濟影響太大。而被問到28日時是否有機會解封，降為「2.5級」？台北市長柯文哲今（15）日在北市防疫記者會上表示，雖然目前雙北疫情有慢慢控制下來，不過台灣交通四通八達「同島一命」，他認為中央也應該在頭痛是否解封。

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柯文哲強調，雖然現階段雙北地區目前疫情慢慢受到控制，不過他仍舊認為社區內還有潛藏感染源，如果一開放恐怕確診數就會向上飆升。也因此到底疫情要清到什麼程度才可以降低管控，在戰略上要先思考清楚。

柯文哲直言，疫苗什麼時候來也是個關鍵因素。「如果一個月能夠幾百萬劑疫苗進來，我會主張撐到疫苗來為止。」柯文哲說，但如果疫苗要到明年才會到期，那就是要先花費心力將潛藏的感染源揪出來，清掉以後才能降級。

柯文哲表示，台灣交通四通八達，真的是「同島一命」，若只有北部地區解除管制，但其他地方沒有，那就會很麻煩。此外雙北地區也不能單獨行動，不能北市解封新北市沒解，但最後終究要仰賴中央的判斷，「中央資訊一定比我們多，綜合考量之後再做決定。」

▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月15日累計確診達11955例。（圖／NOWnews資料照）
▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月15日累計確診達11955例。（圖／NOWnews資料照）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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