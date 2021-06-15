早上下雨動線亂陳其邁發飆　下午社交距離拉開到3米

高雄社區長輩今（15）日開始施打COVID-19疫苗，首波施打對象87歲以上的長者，高雄市長陳其邁上午到高雄巨蛋視察時，看到現場人流與媒體拍攝未保持距離，顯得紊亂，氣的當場飆罵兩位局長，陳其邁說，上午因為左營下雨造成動線流程不順，經開會檢討後也將2米的間距拉大到3米，第1天的過程有一些小狀況，服務不周的地方，跟大家抱歉。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-06-15 17:09:43｜2021-06-15 17:21:25
高雄社區長輩疫苗施打第1天，高雄市上午部分地區出現雨勢，高雄市長陳其邁到高雄巨蛋視察時見狀況紊亂，氣的斥責現場的新聞局長及衛生局長；陳其邁在今日的防疫會議會後記者會表示，早上在高雄左營地區有下雨，造成長輩在出入場館時，流程上稍微不順暢，還有家屬和媒體採訪，人數稍微比較多，所以中午也立刻召開會議，針對動線調整，目前已把間距由原本2米拉大到3米。 陳其邁指出，特別感謝長輩及陪同家人的耐心，施打過程充分配合，並就服務不周處跟市民道歉，強調有持續滾動式的檢討，讓施打的流程能夠更順暢，假如在現場裡面有哪些市府沒有注意到，或者是有一些狀況，那就請告訴市府人員，會全力改善。 陳其邁說，也希望明天要注射的長輩朋友「慢慢來，不用急」，通知單寫幾點，就幾點再來就好，並拜託陪同的晚輩及家屬們，帶著長輩來的時候，當醫師問診完、衛教完的時候，就請你先到休息區用梅花座坐著休息，只由長輩來接受施打並休息觀察，那這樣社交距離就可以拉的更寬。
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