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南投長者預約接種疫苗電話塞爆　鄉親怒：造冊免預約很難

▲ 南投長者預約接種疫苗電話塞爆，鄉親怒湧入縣長林明溱批：造冊免預約很難？（圖／新頭殼）
▲ 南投長者預約接種疫苗電話塞爆，鄉親怒湧入縣長林明溱批：造冊免預約很難？（圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2021-06-15 18:50:48

本土Covid-19疫情嚴峻，疫苗施打作業陸續進行，國內各地75歲以上長者今(15)開始疫苗接種，但因人數眾多，許多縣市目前的疫苗接種年齡尚訂在80甚至85歲以上。南投縣政府今天起開放75歲以上長輩以電話預約AZ疫苗，預約電話塞爆，南投民眾紛紛湧入縣長林明溱臉書抱怨，痛批林明溱連造冊免預約都做不到。

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南投縣昨日公告，15日上午9時起，可以電話或網路方式預約接種，並於6月16日起上午9時起接種疫苗。

果不其然，今早醫療院所電話大量湧入，許多民眾想搶第一時間預約，卻都打不通，許多民眾打了半小時甚至更久的電話，好不容易能夠撥通，卻被告知已額滿，令南投鄉親怒火中燒。

許多南投人紛紛湧入林明溱臉書要求縣長給交代，痛罵「不造冊免預約真的有夠爛」、「預約電話根本打不進去，其他縣市都可造冊排序，不須預約，南投縣是特別落後還是縣長無能?」、「電話都打不通，希望縣政府可以改進，建議依年紀造冊通知施打」、爺爺奶奶年紀都那麼大了，是要怎麼讓他們跟大家搶打電話疫苗，造個冊很難嗎？」、「一天到晚喊疫苗疫苗，現在疫苗給你了，連一萬多支都分配不好」、「打了一個多小時，還佔線，早上先上網預約掛號南投醫院中興院區，結果8:50都額滿，不是9:00點嗎?怎麼都偷跑」。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

南投縣今開放長者接種疫苗電話預約，電話紛紛打不通，引爆民怨。 圖：林明溱臉書
南投縣今開放長者接種疫苗電話預約，電話紛紛打不通，引爆民怨。 圖：林明溱臉書
 

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
21.82%78.18%
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