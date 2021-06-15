台灣只向日本要100萬劑疫苗？郭國文還原日眾議員說法
先前網路曾傳出，蔡政府只有向日本政府要求100萬劑疫苗，不過民進黨立委郭國文今（15日）在臉書指出，日華議員懇談會會長古屋圭司在專訪證實，洽談過程中台灣提出300萬劑的需求，狠狠打臉之前惡意散播「台灣只要求100萬劑」假消息的有心人士。
新頭殼newtalk
2021-06-15 17:50:36
郭國文今日在臉書以「台日有互信互助的合作關係 不像中國只會落井下石！」為標題，狂酸中國近日對台作為，並指出「今日日媒WEDGE Infinity刊登長期關注台日關係的獨立媒體人野嶋剛專訪日華議員懇談會會長古屋圭司的報導，日華議員懇談會是日本國會親台議員的跨黨派聯盟中歷史最悠久的組織。」
其中，古屋會長在專訪上表示，基於人道支持的考量，及台灣和日本在國際上互信互助的夥伴關係，6/4贈台124萬劑疫苗是日本政府全面動員促成的結果。他也再次感謝「日華議員懇談會中成員們的積極促成！」
接著，郭國文表示，古屋會長在專訪中證實，洽談過程中台灣提出300萬劑的需求，狠狠打臉之前惡意散播「台灣只要求100萬劑」假消息的有心人士。會長也說明了124萬是日本當時能給出最大的額度，而日本外務大臣茂木敏充 已於剛剛宣布正在研擬評估對台灣再追加提供第二波疫苗！
面對中國的威脅，郭國文提到，中國近年在外交戰略擴張上的動作頻頻，謹慎以對已是歐美日等民主國家的共識。會長強調中國是一黨專政的獨裁國家，在共同享有民主自由價值觀的狀況下，週遭國家本應共同支持台灣。支持台灣已是日本社會的高度共識，目前日華議員懇談會成員約有300名，並持續增加中。中生代與新生代的議員非常踴躍參與，新任的議員更是有高達八成加入了日華懇談會！
新聞來源為Newtalk 新頭殼