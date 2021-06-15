重症救命神器HFNC　衛福部證實：昨配發200台到急救醫院

因應國內疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心規劃購置500台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），並請重症醫學會及呼吸治療師公會全國聯合會等專家提供意見及醫院測試，衛福部醫事司今（15）日表示，已於14日配送200台HFNC至46家重量級急救責任醫院及4家離島醫院，提供COVID-19重症患者使用。

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指揮中心指出，已盤點46家重量級急救責任醫院目前約有400台，昨日起陸續配送購置的200台HFNC至46家重量級急救責任醫院及4家離島醫院，後續300台將持續進貨，除了配送上述醫院外，也會以醫院收治COVID-19病人數及專責加護病房設置數等因素陸續配送給各需求醫院，以利有需要的病患都能使用。

指揮中心稱健保署也新增「經鼻高流量濕化氧氣治療」申報代碼，為COVID-19個案，自費用年月5月1日起可以申報，費用由公務預算支應。

面對本土疫情的挑戰，指揮中心非常感謝近期社會各界響應，共同募集捐贈HFNC，除了展現對醫護的支持，也燃起全民齊心抗疫的正能量，指揮中心強調，這一場仗還沒有打完，呼籲全民帶著希望與勇敢持續前行，用愛共同守護這片土地，守護國人的健康。

針對民間也發揮愛心捐贈多台HFNC，指揮中心指揮官陳時中則在今日的記者會上表示，民間動作很快，購買高流量氧氣鼻導管，我們很感激，公務部門也會加快腳步，希望提供給需要的醫院使用。