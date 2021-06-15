星卉17年婚紗店喊收攤　疫情期血賠「房東不降租」

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睽違4年拍攝8點檔，星卉最不適應的是台語功力退步，「以前呢，大家稱呼我『不NG王』，再回來發現台語畢竟不是我的母語，沒有以前得心應手，把『排除』講成『排毒』，國台語混在一起」，她也表示以前很矜持，大家笑場她不笑，現在心境開朗許多，會跟著大家一起笑場，「我一笑臉就紅，再錄就一定NG」。
劇中她和反派亮哲飾演夫妻，觀眾好奇，星卉的角色明明是刑警，怎麼對枕邊人做壞事一無所知，星卉分析：「我覺得那是夫妻之間的信任，她很信任她的老公，對老公不會有質疑，我覺得是說得通的。」她也透露，之後還會大義滅親、開戰小三陳珮騏，「這部分我自己很期待，觀眾也會感受到那個心被撕裂的感覺。」
拍過那麼多8點檔，星卉笑說在三立每一檔戲都要下水，偏偏這是她最怕的，小時候差點溺死，讓她無法克服恐懼學會游泳，但她堅持在鏡頭前不露破綻，「我沒辦法讓觀眾看出來我不會憋氣，也沒辦法克服恐懼，那就喝水吧」，她最記得曾經在寒流來的時候下水，牙齒打顫、心臟負荷不了，「我就只能灌威士忌，有取暖的作用」。
而這次在疫情期間拍戲，星卉說她在攝影棚遇到況明潔，2人隔空送上「空氣擁抱」，謹守社交距離，她說：「觀眾會質疑疫情之下拍戲是否不好，其實我們的自律可以帶給大家正面觀念，每個演員平常除了吃東西，沒人把口罩拿下來，我拍完戲就是回家，不會去任何地方，希望這是表率，現在辛苦明天會更好。」
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