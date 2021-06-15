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星卉17年婚紗店喊收攤　疫情期血賠「房東不降租」

▲星卉婚紗店疫情期苦撐。（圖／三立）
▲星卉婚紗店疫情期苦撐。（圖／三立）

記者羅凌筠/台北報導

2021-06-15 17:46:21｜2021-06-15 17:46:26

疫情衝擊各行各業，創立婚紗店17年的星卉，今（15）日為《天之驕女》接受媒體訪問，坦言「考慮結束營業」，去年開始婚紗店生意受影響，很多客戶不能宴客，乾脆只登記，三級警戒後更慘，拍攝團隊不能超過5人，「人事開銷再加房東不願降價，每天一直燒錢，損失很大了」，星卉打算收店，已經找律師研討相關事宜。

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問及星卉有沒有申請紓困方案？她說去年婚紗業者還不在受惠名單之內，今年她重心放在拍戲，由合資的2個弟弟去煩惱，她並不清楚，不過17年的婚紗店可能面臨熄燈，星卉語帶不捨：「經營這麼久了，有點遺憾跟可惜。」她和初戀攝影師男友復合1年，疫情期間，星卉都獨居自己住，笑說：「我連狗狗都不敢送去洗澡，真的不知道病毒會在哪裡。」

▲星卉扮刑警，造型酷帥有勁。（圖／三立）
▲星卉扮刑警，造型酷帥有勁。（圖／三立）
睽違4年拍攝8點檔，星卉最不適應的是台語功力退步，「以前呢，大家稱呼我『不NG王』，再回來發現台語畢竟不是我的母語，沒有以前得心應手，把『排除』講成『排毒』，國台語混在一起」，她也表示以前很矜持，大家笑場她不笑，現在心境開朗許多，會跟著大家一起笑場，「我一笑臉就紅，再錄就一定NG」。

劇中她和反派亮哲飾演夫妻，觀眾好奇，星卉的角色明明是刑警，怎麼對枕邊人做壞事一無所知，星卉分析：「我覺得那是夫妻之間的信任，她很信任她的老公，對老公不會有質疑，我覺得是說得通的。」她也透露，之後還會大義滅親、開戰小三陳珮騏，「這部分我自己很期待，觀眾也會感受到那個心被撕裂的感覺。」

▲星卉（右）、亮哲演夫妻，放話有虐心情節。（圖／三立）
▲星卉（右）、亮哲演夫妻，放話有虐心情節。（圖／三立）
拍過那麼多8點檔，星卉笑說在三立每一檔戲都要下水，偏偏這是她最怕的，小時候差點溺死，讓她無法克服恐懼學會游泳，但她堅持在鏡頭前不露破綻，「我沒辦法讓觀眾看出來我不會憋氣，也沒辦法克服恐懼，那就喝水吧」，她最記得曾經在寒流來的時候下水，牙齒打顫、心臟負荷不了，「我就只能灌威士忌，有取暖的作用」。

而這次在疫情期間拍戲，星卉說她在攝影棚遇到況明潔，2人隔空送上「空氣擁抱」，謹守社交距離，她說：「觀眾會質疑疫情之下拍戲是否不好，其實我們的自律可以帶給大家正面觀念，每個演員平常除了吃東西，沒人把口罩拿下來，我拍完戲就是回家，不會去任何地方，希望這是表率，現在辛苦明天會更好。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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