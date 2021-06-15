Delta變種病毒擴散74國家　專家憂恐成世界主要病毒株

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒之際，在多國出現的變種病毒更讓疫情增加變數。Delta變種病毒最早在印度被發現，但傳染力強、傳播速度快，目前已經至少74個國家淪陷，更讓人擔心Delta變種病毒會成為世界主要病毒株。





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根據《衛報》報導，目前Delta變種病毒株已經擴散至74個國家，並且在中國、美國、非洲、北歐斯堪地那維亞半島、環太平洋島國等地方現蹤，Delta變種病毒不但傳染力高，且更容易引發重症。世界衛生組織（WHO）4月將Delta變種病毒列為「須留意變異株」（VOI），到了5月就升級至「高關注變異株」（VOC）。





前美國食品藥品監督管理局（FDA）局長戈特利布（Scott Gottlieb）指出，全美的Delta變種病毒感染病例每2週就會翻1倍，佔所有新增確診者的10%，而在英國，則是佔了新增確診者90%以上。美國布朗大學公共健康學院院長賈哈（Ashish Jha）表示，Delta變種病毒是迄今為止傳染力最高的變種病毒。





儘管各國衛生局積極收集及共享新變種資訊，但令人擔心的是，在病毒監測系統不那麼健全的發展中國家，Delta變種病毒疫情可能已經擴散。《衛報》指出，即使各國在邊境防堵Delta變種病毒，但Delta變種病毒仍然能夠輕易突破邊境管制以及檢疫措施。例如澳洲先前進行了嚴格的封鎖措施，卻仍然出現Delta變種病毒個案。





▲中國廣州近日因Delta變種病毒爆發新一波疫情，資料照。（圖／美聯社／達志影像）

除了傳播力強以外，Delta變種病毒還會引發嚴重症狀，包括胃痛、噁心、嘔吐、食慾不振、聽力受損以及關節疼痛。中國廣州的病例顯示，有12%的患者在出現症狀後3到4天會轉為重症或是病危，比起以往高出4倍左右。而中國也發現，Delta變種病毒更能突破疫苗防護，尤其是僅接種一劑疫苗的人，與英國先前的研究結果大致相同。





雖然Delta變種病毒在衛生系統或是疫苗接種計畫發達的國家肆虐，讓人感到憂心，但《衛報》指出，更令人擔憂的是對於較貧窮國家的潛在影響。剛果民主共和國目前正因為Delta變種病毒面臨第三波疫情，首都金沙薩的醫院人滿為患。辛巴威在過去三天內就新增了40起感染Delta變種病毒病的案例，讓政府對部分地區下打為期2週的封鎖令。



