遠洋漁船返抵前鎮漁港　高市府致贈口罩宣示防疫全方位

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高雄市副市長林欽榮，是由海洋局局長張漢雄陪同，到高雄前鎮漁港視察漁船及船員入港的各項檢疫流程SOP是否流暢。林欽榮表示，高雄為我國遠洋漁業重鎮，在大西洋作業的魷釣漁船，於6月中旬均會陸續返抵高雄前鎮漁港。
高雄市長陳其邁為在防疫優先的前提下，乃由副市長林欽榮率海洋局、衛生局、警察局及交通局等市府團隊，以及與漁業署、移民署、海巡署等中央機關人員、三大遠洋漁業公會、高雄區漁會、小港區漁會，到場檢視遠洋漁船返港檢疫配套措施的情形。
林欽榮說，今(15)日在前鎮漁港漁業署公務船碼頭，針對遠洋漁船返港後之安檢、人員檢疫、入境、漁船泊靠檢疫碼頭規劃、漁船檢疫、船員防疫旅館接送等動線、流程等進行勘查，希望可以做到「防疫全方位，產業向前行」，不只防疫零破口，更要兼顧產業運作。
今(15)日有6艘漁船，293位船員返抵前鎮漁港漁業署公務碼頭進行檢疫入境，現場船員依循既定安排路徑由海巡署人員針對船員人數及資訊進行檢核並登船安檢，接續由衛生局前鎮區衛生所人員進行漁工體溫量測和健康查核，以及現場衛教，並開立居家檢疫通知單，隨後，船員搭乘防疫巴士至海洋局漁民服務中心，由移民署辦理入境程序，各項程序均依標準作業流程辦理，過程順利流暢。
高雄市副市長林欽榮並代表高雄市政府致贈1萬份口罩給三大遠洋公會(鮪魚、魷魚、圍網公會)、高雄區漁會、小港區漁會，以發送給相關船員及協助入境人員等，以表達市府關心產業，並籲請各漁業從業人員加強防疫意識，以達成防疫無缺口及照顧漁業產業發展之目標。
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