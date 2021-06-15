G7公報首提台灣　日媒：各國領袖最後幾小時定案

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日本共同社報導，各國工作人員在G7峰會前數週便抵達英國磋商公報草案，對於日本希望內容要提及支持舉辦東京奧運，很快就達成協議，敲定寫入公報中。
另一方面，各國雖然同意公報「有必要提及中國」，但也有意見認為不希望過度刺激中國，對於公報確實文字未達成共識，各國人員將不同意見帶回國，峰會開幕數日前再度進行討論。
報導說，G7峰會公報要提及台灣情勢，旨在制約中國，鑑於日前G7外長會議已有提及台灣並點名中國，法國和德國因希望在經濟與氣候領域與中國合作，主張峰會公報沒有必要再度提及台灣。
不過日本與美國認為台灣問題直接影響到本國安全保障，指出若領袖峰會公報不提，那可能會造成「各國領袖認為（台灣）沒問題」的錯誤認知傳開。最終工作人員事前磋商對峰會公報是否要提及台灣並未達成共識，交由G7各國領袖決定。
報導指出，對於為了說服歐洲各國而費盡苦心的美國總統拜登，日本首相菅義偉從旁協助，例如菅義偉在與德國總理梅克爾（Angela Merkel）的雙邊會談中，勸德國與日本和美國統一步調。
日本政府相關人士說，菅義偉與美國方面進行職責分工。
據英國媒體和美國政治新聞網站POLITICO報導，G7領袖為防竊聽，12日在切斷所有電話和WiFi下，激烈討論外交議題約90分鐘。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與德國總理梅克爾直到13日上午，才接受日美的主張。原本對點名批評中國態度消極的英國首相強生（Boris Johnson），也贊同對中國採取強硬論調。
菅義偉在峰會閉幕後對媒體表示，他把自己與拜登的討論稱為「作戰會議」，他與拜登進行非常多的意見交換，強調日美團結，他也與拜登建構了能坦誠談話的關係。
日本每日新聞日前報導，對G7峰會將台灣海峽載明於峰會公報中，菅義偉跟隨行採訪的日媒說，「這是很自然的事」。
日媒問到歐洲與美國等國對中國態度是否有程度上落差，菅義偉說，「大家的思考模式基本上是相同的，而在交換各自意見的過程中，樂見能在領袖宣言中彙整呈現」。（譯者：顧荃/核稿：劉學源）1100615