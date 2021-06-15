高雄首例確診死亡 隱匿足跡罰鍰送達前死亡處分不生效
高雄市鳳山區仁惠醫院男性行政人員感染新冠肺炎（COVID-19）於住院期間身亡，中央流行疫情指揮中心、高雄市衛生局於今(15)日證實，該案2069於13日不治死亡，先前隱匿足跡，遭依《傳染病防治法》裁處30萬罰鍰，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，該案在罰鍰送達前死亡，受處分主體已不存在，因此該處分不生效，免予處罰，這也是高雄市確診累計62例本土個案的首例。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-06-15 18:41:04
高雄仁惠醫院染疫行政人員案2069於13日住院隔離期間不治身亡，死因與萬華活動史染疫有關，是高雄市62例本土中首例死亡。案2069有萬華旅遊史，曾與案2357等有接觸，先後造成高雄16人染疫，5月10日發病，17日確診。於5月10日到15日幾乎天天都到瑞竹麻將間，造成多家麻將間和次波家庭群聚共16人確診，還有超過700人被匡列。
該案涉嫌隱匿足跡，高雄市衛生局６月初依《傳染病防治法》第43條和第67條處30萬罰鍰。不過，由於受處分人先前還在住院，並在罰鍰送達前死亡，受處分主體已經不存在，所以該處分不生效，免予處罰。
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