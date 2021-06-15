航警考上警大公安所榜首 上榜心得自曝每天過退休生活
航警局員警陳以倫，不但利用任職航警局7年期間打混摸魚的時間，順利在今年年初考上警大公共安全研究所還拿下榜首，讓人驚奇的是，他居然還在上榜心得中竟自曝「在航警局工作7年，基本上每天都在過退休生活」，「每2個月就出國玩，根本與社會與警界脫節」。此文一出引發航警局震怒，目前陳員已經遭到記過1次並調職的處分。
記者李春台/桃園報導
2021-06-15 19:03:04｜2021-06-15 19:04:43
陳以倫考上警大研究所後在補習班網頁分享自己為準備警大研究所考試，竟高調的將自己從警打混摸魚生活，在上榜心得中自曝無遺：「畢業就來到航警局，我103年畢業至今沒有受理過任何報案，沒開過任何罰單，基本上每天都是在過退休生活，幾乎兩個月就出國玩，根本與社會與警界脫節。」
陳以倫還說，「無奈疫情關係，生活頓失玩樂的重心，我重拾書本，但我已經把以前學校法條的科目忘掉一乾二淨，決定選一科完全沒有法條的科目來研讀」，陳不但沒有罪惡感甚至還炫耀「每天都可以很放縱的拿手機看不會有罪惡感」、「上班打混摸魚、唸書也馬馬虎虎」，「因為很多年都沒考績所以不能考研究所，但把握去年得來不易的機會…做好充分準備」、「我這種屌兒郎噹學生都能考上，各位後進學弟妹一定可以表現比我好」。
這篇誇張的上榜心得不但引發爭議，同時也遭同仁向航警局檢舉。此時陳以倫知道事情不妙，雖緊急要求補習班撤下文章並公開道歉，還火速打出職務報告向長官解釋、道歉，坦承「定會深刻檢討改進，懇請給我自新機會」，但誇張行徑已經讓航警局局長林順家震怒不已，下令航警局將針對這名「爽兵」予以記過1次並調整職務懲處。
航警局15日表示，陳員在網路上發表言論純屬個人行為，本局相關員警從事機場保安、貨物安檢均兢兢業業、戮力從公，尤其在疫情期間更是戮力不懈，將依照端正警察風紀規定，予以陳員記過1次、並調整職務。