8月四大公投攻防　日經：蔡英文面臨「苦夏」挑戰

《日經亞洲新聞》報導，總統蔡英文目前正致力與新冠肺炎（COVID-19）疫情奮鬥，但是今年夏天又會因為4大公投面臨一場苦戰。人民8月28日將針對4項議題進行公投，《日經亞洲新聞》指出4大公投很有可能對民進黨帶來打擊，讓國民黨重新贏回人民的支持。





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《日經亞洲新聞》在14日刊出報導分析，指出台灣將在8月28日進行公投，包括「反萊豬進口」、「重啟核四」、「珍愛藻礁」，以及「公投綁大選」等進行投票，雖然這次公投可能不如2018年「愛家公投」一樣引發爭議，但很有可能會為因為疫情飽受批評的民進黨帶來打擊，並讓與北京友好的國民黨重新贏回民意支持。





報導指出，而這4項議題全都遭到執政黨民進黨反對，但卻獲得在野黨國民黨支持，而這個最大在野黨普遍被認為缺乏資金以及與年輕族群脫節。但是根據政治大學選舉研究中心調查，雖然台灣有三分之二民眾會依照黨派路線投票，支持藍營或綠營，但這一次約有40%選票搖擺不定。





報導引述科技部人文社會科學研究所博士後研究員陳方隅的說法，表示「這4個議題看似獨立，但實際上都獲得主要反對黨支持，結合起來將對執政黨構成非常大的挑戰」陳方隅指出，如果4大議題全盤皆輸，可能會因此導致行政院長蘇貞昌請辭，並使民進黨失去挑戰2024年總統大位的有力競爭者，甚至會影響到民進黨在地方選區的情勢。





報導指出民進黨最大挑戰可能會是「反萊豬進口」議題。台灣大學訪問學者列夫納赫曼（Lev Nachman）坦言，台灣人比較支持國產豬，可能沒有人會購買萊豬，「但這項議題仍然極為重要，因為美豬進口已經成為了台美貿易關係中重要核心。不僅如此，這項議題可能還會牽扯到「疫苗政治學」，如果台灣能從美國獲得更多疫苗，甚至獲得美國莫德納（Moderna）批准，在國內生產該公司的疫苗，就可能影響公共輿論。而直到台灣獲得足夠疫苗之前，疫苗政治都會是主導全台灣的問題。





而台灣核電議題長期備受爭議，而在5月用電需求激增，造成斷電事故接連發生，「重啟核四」以及「珍愛藻礁」兩大議題也成為了關注焦點。陳方隅指出，老一輩民進黨員以及活動人士將這議題視為重點，但是選民對於核能感受沒有那麼強烈，陳方隅預期公投將會十分激烈。





而「公投綁大選」通常得票率較高，民進黨希望公投與大選分開，但是國民則是希望兩者能結合。美國富蘭克林．馬歇爾學院（Franklin&Marshall College）助理教授顏維婷指出，「如果公投綁大選，就更容易操縱選票，但如果公投獨立出另外一個日期進行，真正關心議題的人才會進行投票。」



