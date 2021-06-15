志玲姐姐心繫台灣 攜手威浦斯守護第一線醫護人員

台灣第一名模林志玲遠嫁日本卻心繫台灣疫情，為提供醫護人員安全且舒適檢疫環境，特別向台灣本土新創公司「威浦斯科技」訂購「正壓檢疫亭」，分別設置在台北長庚及輔大醫院等四個醫療院區，希望可以減輕醫護人員辛勞，為台灣防疫盡一分心力。





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隨著台灣疫情延燒，檢疫人數日益增加，帶給醫護人員沈重負擔。尤其，為免群聚風險，大部份醫院都安排在簡單的帳篷下進行採檢，沒有空調設備、只有隔離效果不佳的半身隔板等設備，不僅穿戴全套防護衣的醫護人員汗水淋漓，更可能因防護不足導致感染。





由「志玲姐姐慈善基金會」捐贈的正壓檢疫亭，可以解決以上問題，提供舒適安全檢疫設施。據國立勤益科技大學衍生的新創公司-威浦斯科技表示，「正壓檢疫亭」是專利技術產品，在科技部創價計畫支持下，由該校翁國亮教授團隊開發出「全外氣自然能轉換系統」衍生出的應用。





威浦斯科技表示，該系統利用建築物內外水蒸氣分子壓力差回收及製造冷能，達到節能及減少廢熱排放，加上獨特的進、排氣氣流分隔功能，能有效避免空氣交互感染。全外氣自然能轉換正壓檢疫亭室內空間可形成微正壓環境隔絕病毒，換氣次數每小時大於30次以上，運用新鮮空氣有效稀釋病菌或病毒，打造更安全的醫護環境。





「志玲姐姐慈善基金會」表示，林志玲相當關心台灣的疫情，透過基金會主動向雙北十餘所醫院詢問所需的醫療資源，根據各醫療院所的快篩量及需求進行評估，目前向威浦斯科技訂的4台正壓檢疫亭，於輔大醫院及台北長庚醫院已裝設完成；另兩台位於汐止的國泰醫院及樹林的仁愛醫院，預計於本週完成裝設。除了檢疫亭，也持續捐贈隔離衣及N95口罩，希望能將資源提供給最需要的醫護人員。





事實上，去年疫情爆發之初，該系統已被秀傳醫院用來改裝一般ICU病房成負壓隔離病房，同時建置院外一條龍檢疫站，去年中也以行動方舟形式設置在桃園敏盛醫院。目前威浦斯科技正規劃第三代產品，強化其移動性，日後結合企業快篩、PCR檢測的服務，希望能提供醫護人員及企業界更安全的檢疫環境。















