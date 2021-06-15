瑞豐夜市恢復營業首日　外圍拉封鎖線、人潮不多

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瑞豐夜市停業將近１個月，在今日晚上恢復營業，但仍引起許多網友質疑，認為在防疫3級境界持續的狀況下，雖然禁止內用，還是有群聚的可能；為此，高雄市經發局下午提前出動，加強現場的防疫部署，要求瑞豐夜市管委會全面落實防疫措施，包含佩戴口罩、出入口與人流管制、實聯制、禁止內用及邊走邊吃等。
高雄市經發局長廖泰翔指出，市府並無強制要求夜市停業，但防疫優先是市府的原則，所以市府對防疫的措施落實會全面要求，在符合防疫規範之下，使攤販經濟繼續運作，需要管委會、攤商與消費者，共同來努力，今日也派員加強稽查防疫措施，感謝管委會配合與市府共同落實防疫部署。
瑞豐夜市管委會表示，考量停業期間攤商無收入，管委會已主動減收一個月攤位租金，也感謝市府協助攤商辦理紓困4.0方案申請現金補助，齊心共度難關。
經發局說，市府不僅加強稽查檢視各項防疫措施，也同步提出外送輔導機制，讓防疫部署能夠更加全面、更加完善，目前已輔導26家瑞豐夜市攤商加入高雄市政府日前上線的「高雄好家載」，上架超過250項美食單品，消費滿399運費3公里內免費，強化外送機制；但經發局也提醒，即食性食物務必要加蓋遮蔽，請業者與民眾務必配合落實，經勸導屢勸不聽者，將由衛生局依傳染病防治法第37條規定暨第70條，處新臺幣3,000元以上、15,000元以下罰鍰。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。