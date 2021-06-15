瑞豐夜市恢復營業首日　外圍拉封鎖線、人潮不多

高雄瑞豐夜市於5月17日起自主停業至昨日，今（15）晚上起恢復營業，復業首日人潮並不多，高雄市經發局長廖泰翔表示，目前夜市已拉好封鎖線，僅保留5處出入口，並隨時動態檢視現場人流密度，必要時將關閉2處出入口，讓消費者可保持戶外1公尺之社交距離，同時輔導攤商加入日前上線的「高雄好家載」，強化外送機制。

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▲瑞豐夜市只有部分商家恢復營業。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.06.15）

× ▲瑞豐夜市只有部分商家恢復營業。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.06.15）

瑞豐夜市停業將近１個月，在今日晚上恢復營業，但仍引起許多網友質疑，認為在防疫3級境界持續的狀況下，雖然禁止內用，還是有群聚的可能；為此，高雄市經發局下午提前出動，加強現場的防疫部署，要求瑞豐夜市管委會全面落實防疫措施，包含佩戴口罩、出入口與人流管制、實聯制、禁止內用及邊走邊吃等。

高雄市經發局長廖泰翔指出，

，但防疫優先是市府的原則，所以市府對防疫的措施落實會全面要求，在符合防疫規範之下，使攤販經濟繼續運作，需要管委會、攤商與消費者，共同來努力，今日也派員加強稽查防疫措施，感謝管委會配合與市府共同落實防疫部署。

▲經發局與瑞豐夜市管委會加強實施出入口人流管制與實聯制。（圖／高雄市經發局提供）

× ▲經發局與瑞豐夜市管委會加強實施出入口人流管制與實聯制。（圖／高雄市經發局提供）

瑞豐夜市管委會表示，考量停業期間攤商無收入，管委會已主動減收一個月攤位租金，也感謝市府協助攤商辦理紓困4.0方案申請現金補助，齊心共度難關。

▲「高雄好家載」已納入瑞豐夜市26攤超過250項美食，消費滿399運費3公里內免費。（圖／高雄市經發局提供）

× ▲「高雄好家載」已納入瑞豐夜市26攤超過250項美食，消費滿399運費3公里內免費。（圖／高雄市經發局提供）

經發局說，市府不僅加強稽查檢視各項防疫措施，也同步提出外送輔導機制，讓防疫部署能夠更加全面、更加完善，目前已輔導26家瑞豐夜市攤商加入高雄市政府日前上線的「高雄好家載」，上架超過250項美食單品

，強化外送機制；但經發局也提醒，即食性食物務必要加蓋遮蔽，請業者與民眾務必配合落實，經勸導屢勸不聽者，將由衛生局依傳染病防治法第37條規定暨第70條，處新臺幣3,000元以上、15,000元以下罰鍰。