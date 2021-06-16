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紐約州疫苗接種率達7成　防疫限制幾乎全解除

▲美國紐約州逾70%成人至少接種一劑2019冠狀病毒疾病疫苗後，商業、社交場合防疫限制幾乎全部解除。（圖／翻攝自Twitter@nycgov）
▲美國紐約州逾70%成人至少接種一劑2019冠狀病毒疾病疫苗後，商業、社交場合防疫限制幾乎全部解除。（圖／翻攝自Twitter@nycgov）

中央社

2021-06-16 08:33:50

（中央社記者尹俊傑紐約15日專電）美國紐約州逾70%成人至少接種一劑2019冠狀病毒疾病疫苗後，商業、社交場合防疫限制幾乎全部解除，這個疫情爆發初期的重災區離重拾往日風采更加接近。

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紐約州長古莫（Andrew Cuomo）今天在曼哈頓世界貿易中心宣布這項消息，意味餐廳每桌不需再間隔6英尺（約183公分）或使用隔板，進入商業大樓不必再量體溫，戲院及大型運動場館不用再以空位隔開觀眾。

古莫以「重要的一天」形容紐約州抗疫達成的最新里程碑，並說「我們總算能找回我們熟悉的生活了」。

去年春季，紐約州陷入2019冠狀病毒疾病（COVID-19）危機，古莫自此施展鐵腕，防疫限制比全美多數地區嚴格，鬆綁也更為謹慎。疫苗開打半年來，冬季復燃的疫情逐步降溫，古莫上週預告疫苗接種率達70%就會解除幾乎所有防疫限制。

美國總統拜登將7月4日定為全美疫苗接種率達70%的目標日。除紐約州外，其他14州及華盛頓特區也都提前達標，包括全美人口最多、今天同步解除幾乎所有防疫限制的加州。

隨著疫苗接種率提升，紐約州2019冠狀病毒疾病確診率近期屢創新低，原本凌晨收班的紐約地鐵已恢復24小時營運，餐廳、酒吧容納人數與營業時間也不再受防疫限制。

古莫今天宣布取消其餘多數防疫規定，例如健身房不必再頻繁清潔消毒、髮廊與美容院顧客不用再登記聯絡資料。但紐約州遵循美國疾病管制暨預防中心（CDC）建議，身處學校、大眾交通工具及醫療院所等室內空間仍要配戴口罩。

美國2019冠狀病毒疾病死亡總數突破60萬人之際，疫情已因大規模施打疫苗而明顯緩和。這一年多來，紐約州通報逾200萬例確診病例、約5.3萬人染疫喪命，受創嚴重的經濟仍待恢復元氣。

古莫說：「這不代表我們的旅程結束了。我們仍要控制疫情，包括監控變異病毒株。而且我們需要實現復甦，復甦不會自動降臨，過程將充滿挑戰而且需要時間。」（編輯：陳政一）1100616

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