男友女性朋友嫌她醜！她見「霸氣回應」秒哭：遇到好男人

妳有遇過類似情況嗎？如果是妳，妳會生氣還是難過呢？前（14）天有一名女網友透露，上周男友在IG限時動態PO出她的照片說很想她，結果男友的某位女性朋友竟回應「你眼光還好嗎？她長得沒有很好看欸！」由於她與男友都有互登彼此帳號，因此看見了該名女性友人的回覆，當下她心裡有些難過，不過，事後看到男友的「霸氣回應」，讓她瞬間感動落淚，不禁直呼「很開心遇到一個這麼好的男人」。

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原PO在Dcard感情板以「

男友的女生朋友說我很醜

」為題發文表示，上禮拜男友在限時動態PO她的照片說很想她，因為她跟男友都有對方的帳號，半夜就看到一個女生朋友回覆「你眼光還好嗎？她長得沒有很好看欸！」原PO透露，自己也有看過男友這位朋友，只是沒有交集，這女生也知道男友有女友，但平常還是很常傳訊息給男友，「說什麼她很無聊、要不要唱歌給她聽之類的話」，該名女子也會跑去看她的限動。

隔天早上起來，原PO就裝作若無其事，沒有傳訊息主動跟男友提這件事，也沒有點進去看，更不知道男友有沒有回應對方。原PO指出，「男友的家人還有其他朋友都有看過我，他們都是稱讚我長得很好看眼睛很漂亮也很喜歡我，知道審美這種東西是很主觀的，但看到的時候難免還是有一點難過」。

▲日前有女網友透露，男友在IG限動PO出她的照片說很想她，結果男友的某位女性朋友竟回應「你眼光還好嗎？她長得沒有很好看欸！」但她事後看到男友的「霸氣回應」，瞬間感動落淚。（示意圖／取自pixabay）

而到了晚上後，跟男友通話時，男友問她「有沒有看到那個人回覆的？」她表示「有」，男友接著又問「妳是不是心情不好？」 她則回應「有一點」，此時男友立刻暖回，「

我是跟妳在一起不是跟她，就算今天是我爸我媽說妳不好看，我還是會繼續跟妳在一起好嗎，而且大家都說妳好看，她還是第一個說妳不好看的人欸，以後遇到這種人不要理他，你知道我愛你就好了。

」

事後，她再度打開IG，結果看到男友回應那位女性朋友，「妳喜不喜歡是妳的事情，我的女朋友我覺得好看就好！」她看後突然眼淚掉下來， 畢竟從沒想過男友會這樣說，她也坦言「他（男友）也一直很包容我，我們相處的很好，還是很開心遇到一個這麼好的男人。」

對此，網友則紛紛留言「男友的女生朋友嘴巴真臭，男友的送暖真的讚！」、「那女的是不是白目」、「因為妳好所以她羨慕嫉妒妳，不要理她」、「不要理會這種人，他只是嫉妒妳，不需要為了不重要的人的言語而影響自己的心情」、「我超懂耶！我剛跟我男友交往時，被2個陌生女生發ig罵我長得很屁、胸部很小，男友當下還不敢跟我說，我還是透過朋友才知道，後來才發現都是喜歡過我男友的女生，瞬間釋懷多了哈哈哈哈哈，我們才是贏家」。（編輯：許苡晴）