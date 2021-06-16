網美怒譙「老人打疫苗不造冊」　南投縣長林明溱道歉了

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查理表示，阿公阿嬤住埔里，南投縣開放75歲以上民眾打疫苗，但須自行致電或上網預約，「我這個孫女至少還會用網路、打電話幫他們預約（雖然還是完全預約不到）。想想那些沒有網路、沒有手機、沒有電視不知道消息的老人家，是不是完全不知道可以打疫苗？」
相較高雄、屏東有里長通知老人打疫苗，還有專車接送，查理怒轟：「南投縣政府就是擺爛不造冊，叫民眾自行打電話。就算千辛萬苦預約到了，得到的回覆是：明天自行排隊領號碼牌。」
查理質問南投縣政府，「好啊，現在中央給你疫苗啦！南投縣分配到11304劑疫苗給75歲以上的人，你是怎麼處理的？哦，民眾打電話自行預約。約不到你家的事。然後再繼續幹中央政府不給你疫苗，幾個禮拜前還嚷嚷說要自行舉債買40萬疫苗。真是笑掉我的大牙。」
文末，查理點名南投縣長林明溱、副縣長陳正昇，不解問：「造冊很難嗎？造好冊再請里長通知民眾去打疫苗，這樣很難嗎？看看別的縣，再看看你自己。加油好嗎？」
針對長者打疫苗引發民怨，南投縣長林明溱昨下午出面道歉，解釋採電話預約是避免外縣市的人過來打疫苗造成混亂，日後將回歸民政的村里系統造冊，分齡、分流通知民眾施打。（編輯：楊穎軒）
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