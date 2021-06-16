華南銀行累計5名員工確診 企業快篩站今進駐篩檢近千人
國內新冠肺炎本土疫情仍持續，金融業員工染疫也頻傳，華南金控旗下華南銀行累計已有5名員工確診，為掌握防疫先機，並讓員工安心，華南銀行總行已申請核准設立企業快篩站，並於今（16）日進駐，預計於一天內完成近千名人員篩檢，更進一步保障員工安全。
記者顏真真/綜合報導
2021-06-16 10:27:41
華南銀行總行昨日又有1名內勤員工確診新型冠狀肺炎，由於該名員工同住家人於5月31日確診，為照顧家中確診親屬，6月1日起即自請休假未進入總行大樓辦公，故推斷與總行其它同仁並無密切接觸。由於華南銀行總行每週皆固定執行清消，最近一次為6月11日晚間，以確保員工健康安全無虞。
不過，華南銀行累計已有5名員工確診，包括5月22日南勢角分行員、5月26日中崙分行員工、6月12日松仁路總行大樓2名內勤員工及昨日總行又新增的1名員工確診。
華南銀行指出，讓員工安心，華南銀行總行已申請核准設立企業快篩站，專業團隊也於今日進駐，預計於一天內完成近千名人員篩檢，更進一步保障員工安全。
華南銀行強調，員工參加這次快篩專案，若因快篩陽性必須隔離，且合計日數超過現行規定的14天者，也將針對此快篩專案另給予有薪隔離假。華南銀行也籲請員工共體時艱，齊心對抗疫情。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。