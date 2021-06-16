名家論壇》網路溫度計／好心肝爭議重創柯文哲聲量

台北市爆出好心肝診所涉嫌違規替人注射疫苗引發軒然大波，注射名單陸續曝光，從政商界、媒體圈到演藝圈都有，台北地檢署追查其中是否涉及關說、特權介入，10日傍晚陸續以證人身分約談診所負責人許金川、多名醫護人員以及台北市衛生局相關人員，並於11日凌晨陸續請回，而這一波好心肝診所偷打疫苗事件，拉抬了柯文哲的網路聲量，但也重創他的網路好感度。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柯文哲近一個月網路聲量（分析時間:2021/05/02~2021/06/11）（圖／網路溫度計提供)

× ▲柯文哲近一個月網路聲量（分析時間:2021/05/02~2021/06/11）（圖／網路溫度計提供)

深夜道歉文！柯P：搶打是人性，若疫苗足夠，怎會疫苗特權





根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/05/02~2021/06/10）統計調查，好心肝診所疑似幫人偷打疫苗事件，9日事件遭人爆料，隔日柯文哲在防疫記者會中表示會檢討，當天的網路討論度多達65,769筆，是近一個多月聲量第三高峰，僅輸5月29日、5月30日他嗆蔡英文高端疫苗跌停才出現、砲轟疫苗數量不足事件。





針對好心肝診所爭議，柯文哲於10日深夜發文向外界道歉，承諾會調查清楚，並強調：「想打疫苗，想搶疫苗，都是出自『人性』，如果疫苗足夠，台灣怎麼會有疫苗特權階級？怎麼會有人深夜跑到診所排隊搶打？怎麼會有人因為打不到疫苗而憤恨？所以千萬不要再製造對立，這只會更傷害這個社會。」





柯文哲網路好感度被反轉！ 比松山警黑衣人事件更差





柯文哲在記者會上承諾會檢討、深夜再發文道歉，讓他的網路聲量激增，但是好感度卻明顯下滑，創下一個多月以來好感度最低點，甚至低於5月初處理松山警分局黑衣人事件，顯見攸關生命健康的疫苗施打問題，目前是民眾極度關注之焦點。





▲柯文哲近一個月網路好感度。（分析時間:2021/05/02~2021/06/10）（圖／網路溫度計提供）

× ▲柯文哲近一個月網路好感度。（分析時間:2021/05/02~2021/06/10）（圖／網路溫度計提供）

「偷打疫苗、特權」 負面字詞成柯文哲網路熱搜關鍵字





透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/06/08~2021/06/11）統計調查進一步分析，近日柯文哲的網路熱門關鍵字幾乎都和好心肝診所事件有關，包括偷打疫苗、特權施打、認錯等等





▲柯文哲近日網路熱門關鍵字。（分析時間:2021/06/08~2021/06/11）（圖／網路溫度計提供）

× ▲柯文哲近日網路熱門關鍵字。（分析時間:2021/06/08~2021/06/11）（圖／網路溫度計提供）

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】





想看完整名次、更多主題趣味調查報導，請詳見>> 好心肝爭議重創柯文哲 阿北網路好感度急轉直下





【更多精彩報導，請上《DailyView網路溫度計官網 https://dailyview.tw 》；《DailyView網路溫度計粉絲團 www.facebook.com/DailyView.tw 》未經授權， 請勿轉載！】











延伸閱讀：





一句「失敗人找藉口」狂電蘇貞昌 新一代立法院女戰神是「她」？





柯文哲深夜道歉！嘆搶疫苗出自「人性」：如果疫苗夠怎會有特權階級





他轟陳時中「不見棺材不掉淚」！盤點十大「逆時中」名人排行榜





砲轟中央防疫破功成民怨出口！ 蔡英文、陳時中網路好感度都不如「他」





楊志良要為染疫死亡者進行集體國賠 陳時中：大家可依循法律





說明：





本研究資料由《 KEYPO大數據關鍵引擎 》提供，分析時間範圍為2021年05月02日至2021年06月11日，共一個多月。





系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『柯文哲、好心肝診所』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。





本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



