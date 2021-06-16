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名家論壇》網路溫度計／好心肝爭議重創柯文哲聲量

▲好心肝診所爆出違規施打疫苗遭重罰，台北市長柯文哲的網路好感度也因此急轉直下。（圖／台北市政府提供，記者葉政勳攝）
▲好心肝診所爆出違規施打疫苗遭重罰，台北市長柯文哲的網路好感度也因此急轉直下。（圖／台北市政府提供，記者葉政勳攝）

文/網路溫度計

2021-06-16 10:46:50｜2021-06-16 10:47:11

台北市爆出好心肝診所涉嫌違規替人注射疫苗引發軒然大波，注射名單陸續曝光，從政商界、媒體圈到演藝圈都有，台北地檢署追查其中是否涉及關說、特權介入，10日傍晚陸續以證人身分約談診所負責人許金川、多名醫護人員以及台北市衛生局相關人員，並於11日凌晨陸續請回，而這一波好心肝診所偷打疫苗事件，拉抬了柯文哲的網路聲量，但也重創他的網路好感度。

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▲柯文哲近一個月網路聲量（分析時間:2021/05/02~2021/06/11）（圖／網路聲量提供)
▲柯文哲近一個月網路聲量（分析時間:2021/05/02~2021/06/11）（圖／網路溫度計提供)
 

深夜道歉文！柯P：搶打是人性，若疫苗足夠，怎會疫苗特權

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/05/02~2021/06/10）統計調查，好心肝診所疑似幫人偷打疫苗事件，9日事件遭人爆料，隔日柯文哲在防疫記者會中表示會檢討，當天的網路討論度多達65,769筆，是近一個多月聲量第三高峰，僅輸5月29日、5月30日他嗆蔡英文高端疫苗跌停才出現、砲轟疫苗數量不足事件。

針對好心肝診所爭議，柯文哲於10日深夜發文向外界道歉，承諾會調查清楚，並強調：「想打疫苗，想搶疫苗，都是出自『人性』，如果疫苗足夠，台灣怎麼會有疫苗特權階級？怎麼會有人深夜跑到診所排隊搶打？怎麼會有人因為打不到疫苗而憤恨？所以千萬不要再製造對立，這只會更傷害這個社會。」

柯文哲網路好感度被反轉！ 比松山警黑衣人事件更差

柯文哲在記者會上承諾會檢討、深夜再發文道歉，讓他的網路聲量激增，但是好感度卻明顯下滑，創下一個多月以來好感度最低點，甚至低於5月初處理松山警分局黑衣人事件，顯見攸關生命健康的疫苗施打問題，目前是民眾極度關注之焦點。

▲柯文哲近一個月網路好感度。（分析時間:2021/05/02~2021/06/10）（圖／網路溫度計提供）
▲柯文哲近一個月網路好感度。（分析時間:2021/05/02~2021/06/10）（圖／網路溫度計提供）
 

「偷打疫苗、特權」  負面字詞成柯文哲網路熱搜關鍵字

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/06/08~2021/06/11）統計調查進一步分析，近日柯文哲的網路熱門關鍵字幾乎都和好心肝診所事件有關，包括偷打疫苗、特權施打、認錯等等

▲柯文哲近日網路熱門關鍵字。（分析時間:2021/06/08~2021/06/11）（圖／網路溫度計提供）
▲柯文哲近日網路熱門關鍵字。（分析時間:2021/06/08~2021/06/11）（圖／網路溫度計提供）
 

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

想看完整名次、更多主題趣味調查報導，請詳見>>好心肝爭議重創柯文哲 阿北網路好感度急轉直下

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說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年05月02日至2021年06月11日，共一個多月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『柯文哲、好心肝診所』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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