美國防部批共機擾台添亂　外媒：北京不滿G7、北約提台海

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美國國防部發言人薩波（John Supple）強調，印太地區，包括台灣在內，區域保持和平、安全、穩定是美國的長久利益。中國在台灣周遭的軍事活動漸增，正在破壞地區穩定、增加誤判的風險。薩波重申拜登政府對台的一貫支持，美國對台灣的承諾堅定，有益於維持台海和平穩定，美國將持續深化與台灣的非官方關係，確保台灣有足夠的自衛能力。
G7峰會在13日的閉幕後發表聯合聲明，強調對台海和平穩定的重視，並在新疆、香港議題上呼籲中方尊重人權與自由價值；NATO的聯合公報將中國列為「系統性威脅」，歐盟、美國昨（15）日的領袖會談也延續G7對台海議題的立場，鼓勵以和平方式解決兩岸議題。
《美國之音》報導，中共派出28架次軍機是為回應G7和NATO的聲明，中方指責G7的聯合聲明是故意干涉中國內政。中國外交部發言人趙立堅和以往一樣強調，涉疆、涉港、台灣事務為中國內政，不容外部勢力干涉。中國駐歐盟大使也在昨晚發表聲明，指責NATO聲明延續冷戰思維、集團政治心理。
《路透社》引述美國資深官員消息，為了應對中國日漸增加的威脅，美國將繼續深化與台灣的關係。對於共機大規模擾台一事，中國當局尚未做出任何回應，但從外交部、駐外使館的發言可見，中方透過大量共機擾台表達對國際社會關切台海議題的不滿。