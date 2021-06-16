這家原民餐廳因疫情 貓頭鷹變成早起鳥兒

疫情進入三級警戒，餐廳禁止內用讓餐飲業遭逢嚴重衝擊。開張9年的台中原住民餐廳「城市部落」，原本是越晚生意越旺，宵夜時間有如不夜店，如今只能轉型賣外帶風味餐，業者自嘲因為疫情，員工都從貓頭鷹變成早起的鳥兒了。





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城市部落餐廳老闆鄭勝倫，從小在阿里山長大，八八風災後山上出現許多漂流木，啟發他開原住民風味餐廳想法。13年前，首家店開在高雄左營區，4年後又在台中市西屯區開設第二家，店名「城市部落」專賣原住民風味餐，裝潢中最大特色是大量採用漂流木，並提供原民朋友駐唱，為店裡增添濃濃原鄉風情。





▲因為疫情衝擊，餐飲業紛賣外帶餐食自救，苦撐待變。（圖／記者金武鳳攝，2021.6.16)

鄭勝倫笑說，城市部落餐廳多年來，僅假日中午有營業，一般主力都在晚上，甚至有客人來吃宵夜，可說生意越晚越嗨，許多員工都自稱是「貓頭鷹」一族。自從疫情進入三級警戒，餐廳禁內用，「不夜店」旺景不再，只好轉型圖變。6月1日起開始賣起外帶原民風味便當及餐點，為了準備午餐便當，員工都得早早上班烹調、接單販賣，苦中作樂，有員工自嘲現在變身「早起鳥兒」了。





▲台中城市部落餐廳專賣原鄉美食，三款外帶便當也是濃濃原民風味，有別一般便當。（圖／記者金武鳳攝，2021.6.16)

城市部落主打道地原鄉美食，食材九成來自全台各原民部落，諸如紅藜、小米、樹豆、野菜等一般餐廳吃不到的，這裡都能吃到原汁原味。尤以六月開始販賣的原民風味便當，在便當市場成了亮點，有部落鹹豬肉便當、招牌鹹魚飯便當及馬告雞腿便當三種口味，別家吃不到。





▲城市部落餐廳也賣單點菜色，不想吃便當，也可選擇家庭合菜。（圖／記者金武鳳攝，2021.6.16)

鄭勝倫說，馬告又稱山胡椒，有檸檬、香芧與薑結合的香氣，是原住民常用的調味料，與雞腿淹漬後口感獨特，是店裡招牌口味。便當之外，也提供單點菜色，尤以樹豆豬腳超人氣。樹豆又稱勇士豆，是部落常見食材，極富營飬，加入豬腳燉滷後，樹豆口感絕佳，豬腳膠質滿滿，口味不輸一般的花生豬腳。





▲招牌桶烤雞也很受歡迎，烤得雞皮酥黃油亮，雞肉軟嫰多汁，直接用手撕扒來吃，別有一番滋味。(圖／記者金武鳳攝，2021.6.16)

此外，洛神花糖醋鱈魚是用來自台東原鄉的洛神花，經淹漬後口味酸甜，淋在酥炸鱈魚上，入口讓人回味無窮。招牌桶烤雞也很受歡迎，烤得雞皮酥黃油亮，雞肉軟嫰多汁，直接用手撕扒來吃，別有一番滋味。









